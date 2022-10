সানফ্রান্সিসকো, 28 অক্টোবর: শেষমেশ ইলন মাস্কই টুইটারের কর্ণধার হলেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে চলা টালবাহানার পর সোশাল মাইক্রোব্লগিং সংস্থাটি কিনে নিয়েছেন মার্কিন ধনকুবের ৷ পাশাপাশি সদর দফতর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন টুইটারের সিইও পরাগ আগরওয়াল ৷ প্রধান অর্থনৈতিক আধিকারিক (chief financial officer) নেদ সেগাল (Twitter CEO Parag Agrawal and chief financial officer Ned Segal have left the company’s San Francisco headquarters and will not be returning, reports US media) ৷

তবে এরপরই কোম্পানির সিইও পরাগ আগরওয়াল এবং উচ্চাধিকারিক বিজয়া গাড্ডেকে সরিয়ে দিয়েছেন মাস্ক, জানাচ্ছে মার্কিন সংবাদ সংস্থা ৷ নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ইলন 44 বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থমূল্যে টুইটার কিনেছেন ৷ সংস্থাটি কিনে সেই অফিসটি পরিষ্কার করার কাজও শুরু করেছেন তিনি ৷ এরকম একটি ছবি টুইট করে ইলন মাস্ক লিখেছেন, "টুইটারের সদর দফতরে ঢুকলাম !" ৷

গত বছর নভেম্বরে এই মাইক্রো ব্লগিং সংস্থার শীর্ষকর্তা জ্যাক ডোরসে পদত্যাগ করেন ৷ তারপর ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরাগ আগরওয়াল টুইটারের সিইও পদে নিযুক্ত হন ৷ আইআইটি বম্বে এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরাগ এক দশকেরও বেশি সময় আগে এই সংস্থায় যোগ দেন ৷ সে সময় কোম্পানির কর্মী সংখ্যা এক হাজারেরও কম ছিল ৷ গত কয়েক মাসে টুইটার কেনা নিয়ে প্রকাশ্যে এবং অন্তরালে টুইটারের সিইও পরাগের সঙ্গে মাস্কের বেশ কয়েকবার সংঘাত বেঁধেছে ৷