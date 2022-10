1.Cyclon Sitrang Update: আগামী 12 ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে সিত্রাং, প্রভাব উপকূলের জেলায়

আগামী 12 ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে সিত্রাং (Cyclon Sitrang Update) ৷ এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সেই সঙ্গে বাংলাদেশ উপকূলে মঙ্গলবার সকালে সেটি আছড়ে পড়বে ৷ হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের আংশিক প্রভাব এ রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও পড়বে (Sitrang has Partial Impact on Coastal Districts) ৷

2.Arshdeep Singh: গদ্দার থেকে 'সর্দার', এমসিজি-তে সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই শাপমুক্তি আর্শদীপের!

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে আসিফ আলির ক্যাচ ফেলে বিশ্বাসঘাতকের তকমা জুটেছিল তাঁর ৷ সোশাল মিডিয়ার তিরস্কারে সেদিন তরুণ আর্শদীপের (Arshdeep Singh) চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠেছিল বৈকি ৷ মনে মনে আর্শদীপ সেদিনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন হয়তো ৷ যা ঝরে পড়ল রবিবাসরীয় এমসিজি-তে (MCG)৷

3.PM Modi LIVE: অযোধ্যায় দীপোৎসব উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

রামমন্দিরে দীপোৎসব উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি(PM Modi Live From Ayodhya Deepotsav Celebrations)৷ অযোধ্যা থেকে সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

4.Minister Slaps Woman: মহিলার গালে চড় মন্ত্রীর ! দেখুন ভিডিয়ো

এক মহিলাকে চড় মারার অভিযোগ উঠেছে কর্নাটকের মন্ত্রী ভি সোমান্নার বিরুদ্ধে (Karnataka Minister V Somanna Slaps a Woman) ৷ যদিও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি ওই মহিলা ৷

5.Priyanka Chopra: দীপাবলিতে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে ছুটি ঘোষণা, আনন্দে চোখে জল প্রিয়াঙ্কার

নিউইয়র্ক সিটিতে (New York City) দীপাবলিতে পাবলিক স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে (Public school holiday on Diwali)৷ এতেই আনন্দে চোখে জল চলে এল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার (Priyanka Chopra)৷

6.Rishi Sunak: দেশের অর্থনীতির হাল ফেরাতে চাই, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়ে ঘোষণা ঋষি সুনাকের

ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী (Next Prime Minister of UK) হওয়ার দৌড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সামিল হয়ে গেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ রাজনীতিক ঋষি সুনাক (Rishi Sunak) ৷ রবিবার নিজের প্রার্থীপদ ঘোষণা করেন তিনি ৷

7.Chandrayaan 3: 23’র জুনে ভারত চন্দ্রযান-3 উৎক্ষেপণ করতে পারে

আগামী বছর জুন মাসে ভারত তৃতীয় তথা চন্দ্রযান-3 উৎক্ষেপণ করবে (Chandrayaan-3 likely to launch by June 2023) ৷ এমনটাই রবিবার জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ (ISRO Chairman S Somnath) ৷

8.Amitabh Bachchan: পায়ের শিরা কেটে রক্তারক্তি, হাসপাতালে বিগ-বি

দুর্ঘটনার কবলে বিগ-বি অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ৷ বাঁ পা-এর শিরা কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধালেন মেগাস্টার (Big B Amitabh Bachchan Cut Vein of His Left Arm) ৷ তড়িঘড়ি গেলেন হাসপাতালে। রবিবার বচ্চন সাহাব নিজেই জানালেন সে কথা। 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি'র সঞ্চালককে এখন চিকিৎসকরা চিন্তা না করার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি তাঁকে হাঁটতে বারণ করেছেন।

9.Bharat Jodo Yatra: ভারত জোড়ো যাত্রা পৌঁছল তেলাঙ্গানায়, 3 দিনের বিরতিতে দিল্লির পথে রাহুল

তেলাঙ্গানায় প্রবেশ করল রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra)৷ দীপাবলি ও মল্লিকার্জুন খাড়গের কংগ্রেস সভাপতি পদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য 3 দিন যাত্রায় বিরতি ঘোষণা করা হয়েছে ৷

10.Sunset Smoothie: দীপাবলির ঘোরাঘুরিতে ক্লান্তি কাটাতে চুমুক দিন সানসেট স্মুদিতে

দীপাবলিতে দৌড় ঝাঁপের পর একটু জিরিয়ে নিন ৷ সঙ্গে চুমুকে থাকুক গাজর ও কমলালেবুর অসাধারণ সানসেট স্মুদি(Sunset Smoothie)৷ খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই স্মুদি(Diwali Special Orange and Carrot Smoothie)৷ রেসিপি দিচ্ছে ইটিভি ভারত ৷