খালি পেটে এইসব খাবার খাওয়া বিপজ্জনক, কোনগুলো জানেন ? - Foods To Avoid In Empty Stomach

হায়দরাবাদ: সারাদিনের শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ব্রেকফাস্ট করা ভীষণভাবে জরুরি ৷ সারাদিন শরীরের হাল কী থাকবে তা নির্ভর করে সকালের খাবার কী খাচ্ছেন তার উপর ৷ পুষ্টিবিদদের মতে, সকালে খালি পেটে থাকা যেমন ক্ষতিকর তেমনি খালি পেটে যা খুশি খাওয়া ঠিক নয় ৷ জেনে নিন, খালি পেটে কী কী খাওয়া উচিত নয় (What should not be eaten on an empty stomach) ?

সাইট্রাস ফল: বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালের খাবার সবসময় সহজে হজমযোগ্য হওয়া উচিত । তাই বলা হয় সকালে খাবারে সাইট্রাস ফল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় । বিশেষ করে টক ফল যেমন কমলালেবু, আঙুর এবং টমেটো খালি পেটে খাওয়া উচিত নয় । টক ফলের মধ্যে অ্যাসিডিটি থাকার কারণে পেটের আলসার হওয়ার আশঙ্কাও থাকে ।

কাঁচা সবজি: অনেকে উপোস করে কাঁচা সবজি খান । বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি খাওয়া ভালো নয় । কাঁচা সবজি ফাইবার ও অ্যামিনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ । বলা হয়ে থাকে যে এগুলি সকালে খাওয়া হলে ঠিকমতো হজম হয় না এবং পেটে ব্যথা হয় ।

মশলাদার খাবার: অনেকেরই মশলাদার খাবার খাওয়ার অভ্যাস আছে । কিন্তু মশলাদার খাবার খালি পেটে খেলে খাবার দ্রুত হজম হয় না । এগুলি পরিপাকতন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি করে । এই কারণেই বলা হয় যে কোনও অবস্থাতেই সকালে মশলা ও বেশি ঝাল দিয়ে রান্না করা মশলাদার খাবার খাওয়া ভালো নয় ।

জুস: বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে খালি পেটে জুস পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি ও পেট ব্যথার মতো সমস্যা হতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, দুপুরের খাবার ও ব্রেকফাস্টের মধ্যে অনেকক্ষণ আমাদের পেট খালি থাকে । বিশেষ করে, খালি পেটে কমলা ও লেবুর রস না ​​খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । এটাও বলা হয় জুস পান করলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যায় ও এর ফলে অলসতা এবং ক্লান্তির মতো সমস্যা দেখা দেয় ।

'দ্য জার্নাল অফ নিউট্রিশন'-এ প্রকাশিত 2017 সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যারা খালি পেটে ফলের রস পান করেন তাদের কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল । এই গবেষণায়, বিশিষ্ট পুষ্টি গবেষক, হার্ভার্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথের অধ্যাপক ডাঃ ডেভিড জে. লি অংশগ্রহণ করেন । তিনি দাবি করেন ফলের রসে থাকা চিনি এবং ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে ।

কফি: অনেকেই সকালে চা-কফি পান করেন । এগুলি মোটেও ভালো নয় । বলা হয়ে থাকে যে কফিতে ক্যাফেইন নামক একটি উপাদান থাকে যা পরিপাকতন্ত্রকে প্রভাবিত করে ও অ্যাসিডিটির সৃষ্টি করে । বলা হয় এটি ডায়রিয়ার দিকে পরিচালিত করে ।

ভাজা খাবার: অনেকেই তেলে ভাজা খাবার পছন্দ করেন । সেজন্য তারা এগুলি খেতে বেশি আগ্রহী । কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে এগুলি খালি পেটে খেলে তা দ্রুত হজম হয় না এর ফলে পেটে প্রদাহ হয় ।

প্রক্রিয়াজাত খাবার: আজকাল বেশিরভাগ মানুষ প্যাকেটজাত খাবার ও প্রক্রিয়াজাত খাবার খেতে পছন্দ করেন । কিন্তু প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন ফাস্ট ফুড, চিপস এবং প্যাকেটজাত খাবারে চিনি, লবণ এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বি বেশি থাকে ।

