দিনে কতটা চিনি খাওয়া ভালো? রইল বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ - Sugar consumption Limits

হায়দরাবাদ: চিনি ছাড়া আমাদের জীবন অচল ৷ চা কফি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদের রান্নাতে চিনি দেওয়া হয়ে থাকে ৷ তবে আমরা কি জানি, প্রতিদিন কতটা পরিমাণ চিনি খাওয়া প্রয়োজন? সম্প্রতি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন (NIN) সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন কত গ্রাম চিনি খাওয়া চায় সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছে । জেনে নিন, একজন ব্যক্তি দিনে কত চিনি খেতে পারেন ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি নির্ভর করে আমরা যে ক্যালোরি গ্রহণ করি তার উপর । ফলে চিনি আমাদের প্রতিদিন গ্রহণ করা মোট ক্যালোরির 5 শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয় । এছাড়াও পরামর্শ দেওয়া হয় চিনিযুক্ত খাবার দুই বছরের কম বয়সি শিশুদের দেওয়া উচিত নয় ।

কত চা চামচ চিনি খেতে হবে ?

বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) অনুসারে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) পরামর্শ দেয় যে একজন সাধারণ ব্যক্তি প্রতিদিন মাত্র 6 চা চামচ চিনি খান, যার পরিমাণ প্রায় 25 গ্রাম । আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বলে, পুরুষরা 37.5 গ্রাম পর্যন্ত এবং মহিলারা 25 গ্রাম পর্যন্ত চিনি খেতে পারেন ।

বেশি চিনি খেলে কী সমস্যা হয় (What is the problem of eating too much sugar)?

বিশেষজ্ঞদের মতে, বেশি পরিমাণে চিনি খেলে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় । 2017 সালে 'দ্য আমেরিকান জার্নাল অফ নিউট্রিশন'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, গবেষকরা দেখেন যারা বেশি চিনি খান তাদের ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি । এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের বিশেষজ্ঞ ৷ তিনি বলেন, "অত্যধিক চিনিযুক্ত জিনিস খাওয়ার ফলে ওজন বাড়তে পারে ।" এছাড়াও চিনি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ায় । এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে । অতিরিক্ত চিনি হৃদরোগের কারণ হতে পারে ।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, "মহিলাদের অতিরিক্ত চিনি খাওয়া হরমোনের ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করে । বলা হয় এর ফলে গর্ভাবস্থায় অসুবিধা এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে ।" এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা ঠান্ডা পানীয়, বিস্কুট, চকলেট ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের ব্যবহার কমানোর পরামর্শ দেন । তবে আপনার শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিনি খাওয়া প্রয়োজন ৷

আরও পড়ুন: