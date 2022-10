1. Maniktala Mysterious Death : মানিকতলায় ইমারতি ব্যবসায়ী রহস্যমৃত্যু, নেপথ্যে সিন্ডিকেট যোগ ?

মানিকতলার মুরারিপুকুরে ইমারতি ব্যবসায়ীর রহস্যমৃত্যু (Police Found Businessman Body in Manikatala) ৷ বাড়ির কাছেই ওই ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে (Maniktala Body Recovered) ৷ কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করেছে ৷

2. Horrific Train Accident: রেল লাইনে খেলার সময় ট্রেনের ধাক্কায় 2 নাবালকের মৃত্যু, আহত 1

রেল লাইনে খেলা করছিল 3 শিশু ৷ আচমকাই ধাক্কা মারল ট্রেন ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল 2 নাবালকের ( Tragic Accident at Uluberia)৷ গুরুতর আহত 1 ৷

3.Drugs Recovered in Mumbai: মুম্বইয়ে উদ্ধার 120 কোটির মেফেড্রোন ড্রাগ, গ্রেফতার 2

বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করল এনসিবি (Drugs Recovered in Mumbai) ৷ মুম্বইয়ের একটি গোডাউন থেকে ওই মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়ার এক পাইলট সহ-2 জনকে গ্রেফতার করেছে এনসিবি ৷

4. AIFF on Santosh Trophy: আগামী বছর সৌদি আরবে সন্তোষ ট্রফি আয়োজনের ভাবনা এআইএফএফ’র

আগামী বছর সৌদি আরবে বসতে পারে সন্তোষ ট্রফির আসর (Santosh Trophy will Organise in Saudi Arabia) ৷ সৌদি আরবিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করেছেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নবনির্বাচিত সভাপতি কল্যাণ চৌবে (Kalyan Chaubey) ৷ জানা গিয়েছে, মূল পর্বের সবক’টি ম্যাচ সৌদি আরবের স্টেডিয়ামগুলিতে খেলা হবে (AIFF on Santosh Trophy) ৷

5. Avalanche in Uttarkashi: তুষার ধসে মৃত 19, চলছে দেহ উদ্ধারের কাজ

গাঢ়ওয়াল হিমালয়ের দ্রৌপদী কা ডান্ডা (Draupadi ka Danda) শিখরের অদূরে ওই তুষারধসে মৃত 19 ৷ চলছে দেহ উদ্ধারের কার্য ৷

6. Red Road Carnival: মাল নদীতে দুর্ঘটনার পর সতর্ক নবান্ন, কার্নিভাল নিয়ে প্রকাশিত হল নির্দেশিকা

বিজয়া দশমীতে জলপাইগুড়ির মাল নদীতে হড়পা বানে মত্যু হয়েছে 8 হয়েছে (Red Road Carnival) ৷ জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে আহত হয়েছেন আরও অনেকে ৷ তারপরেই নবান্ন সূত্রে জারি হয়েছে সতর্কতা ৷

7. West Bengal Weather Update: লক্ষ্মীর আরাধনাতেও সঙ্গী হবে বৃষ্টি

হাওয়া অফিস বলছে সপ্তমী ছাড়া পুজোর বাকি দিনগুলোতে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে। নবমীতে দিনভর,দশমীতে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। আজ জলপাইগুড়ি ছাড়াও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (North Bengal likely to receive more rain)।

8. Arun Bali Passes Away: প্রয়াত 'থ্রি ইডিয়টস' খ্যাত প্রবীণ অভিনেতা অরুণ বালি

প্রয়াত অভিনেতা অরুণ বালি( Arun Bali passes away at the age of 79) ৷ শুক্রবার মুম্বইয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷

9. Kolkata Market Price : অগ্নিমূল্য বাজার, ধনদেবীর আরাধনায় পকেটে টান মধ্যবিত্তের

দুর্গাপুজো শেষ মানেই লক্ষ্মীপুজোর তোড়জোর শুরু ৷ কিন্তু বাজারের কী অবস্থা ? মাছ-মাংস-সবজির দাম কি কিছু কমল ? বাজারে যাওয়ার আগে দেখে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) ৷

10. SSC Recruitment Scam: জন্মদিনে জেলে কী করলেন পার্থ ?

পুজোর পর জন্মদিনও একাই কাটল পার্থর । সূত্রের খবর, শেষবার অষ্টমীতে সেলের বাইরে এসেছিলেন। তাছাড়া চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন তাঁর শরীরও খুব একটা ভালো নেই (Partha Chatterjee was arrested in recruitment scam ) ।