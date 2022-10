কলকাতা, 7 অক্টোবর: শিরোনামে এখন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি পাহাড়ী নদীতে ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনা। হঠাৎ করে আসা হড়কা বান জলবায়ু পরিবর্তনের দিকেই নির্দেশ করছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global Warming) জেরে সারা বিশ্বের আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসছে। তার থেকে এই রাজ্যের উত্তর দিক বাকি থাকবে কি করে (North Bengal likely to receive more rain)। আবহবিদরা এই পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে ব্যস্ত। সাধারণ নাগরিক থেকে রাজনৈতিক দল ব্যস্ত দোষারোপে। তবে উত্তরবঙ্গে পুজোর (Durga Puja 2022) সময় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। পুজো শেষ হলেও বরুণ দেবতার রোষ থেকে উত্তরবঙ্গ নিস্তার পাচ্ছে না।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলছে সপ্তমী ছাড়া পুজোর বাকি দিনগুলোতে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে। নবমীতে দিনভর,দশমীতে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। আজ জলপাইগুড়ি ছাড়াও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং থেকে শুরু করে কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির কোনও কোনও জায়গায় শনিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার লক্ষ্মীর আরাধনার দিনও পিছু ছাড়বে না বৃষ্টি। এরপর সোমবার আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি ডুয়ার্সের নদীগুলোতে হড়পা বান আসতে পারে বলে প্রশাসনকে সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গের মত দক্ষিণবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টি হবে ।

জানা গিয়েছে একটি অক্ষরেখা এখন উত্তরপূর্ব উত্তরপ্রদেশে অবস্থান করছে। তার জেরে দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে বৃষ্টির স্থায়িত্ব বেশি হবে না। রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির এই ইনিংসে বাদ পড়বে না কলকাতাও। বৃহস্পতিবার কলকাতা এবংআশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রী কম। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল 92 শতাংশ। শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা। কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে।