মুম্বই, 7 অক্টোবর: প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা অরুণ বালি( Arun Bali passes away at the age of 79) ৷ মুম্বইয়ে শুক্রবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । বয়স হয়েছিল 79 বছর (Veteran actor Arun Bali passes away at the age of 79 ) ৷ 'থ্রি ইডিয়টস', 'কেদারনাথ' এবং 'পানিপথ'-এর মতো ছবিগুলিতে অরুণের অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছিল ৷ এছাড়া 'কুমকুম: এক পেয়ারা সা বন্ধন', 'চাণক্য', 'দুসরা কেভল', 'মর্যাদা', 'বাবুল কি দুয়া লেতি যা' এবং 'অরোহন'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছিলেন এই অভিনেতা (Veteran actor Arun Bali died )৷

খবর অনুযায়ী, মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস নামক এক নিউরোমাসকুলার রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন অরুণ (Veteran actor Arun Bali health update)৷ এই রোগের কারণে কয়েক মাস আগেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে ৷ স্নায়ু এবং পেশীর মধ্যে সংযোগের সমস্যাই এই রোগের প্রধাণ লক্ষণ ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ অনুরাগীরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছেন ৷ অভিনেতা বিন্দু দারা সিংও তাঁকে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে টুইটে লিখেছেন, "অরুণ বালি সাহেবের আত্মার চির শান্তি কামনা করি (Arun Bali Passes Away )৷"

নয়ের দশকে শুরু হয়েছিল এই বিদগ্ধ অভিনেতার কেরিয়ার ৷ 1989 সালে প্রথম অভিনয়ের দুনিয়ায় পা রাখেন তিনি ৷ স্ক্রিন শেয়ার করেছেন আমির খান, শাহরুখ খান এবং অক্ষয় কুমারের সঙ্গেও ৷ 1991 সালে প্রথম ছবিতেই অক্ষয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ৷ ছবির নাম 'সৌগন্ধ' ৷ এছাড়া 'রাজু বান গয়া জেন্টলম্যান', 'খলনায়ক', 'জব উই মেট', 'ফুল অর আঙ্গারে'-এর মতো জনপ্রিয় কমার্শিয়াল ছবিতেও তাঁর অভিনয় দিয়ে নিজস্ব একটি ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন এই অভিনেতা ৷