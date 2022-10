1. West Bengal Weather Update: লক্ষ্মীর আরাধনাতেও সঙ্গী হবে বৃষ্টি

হাওয়া অফিস বলছে সপ্তমী ছাড়া পুজোর বাকি দিনগুলোতে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে। নবমীতে দিনভর,দশমীতে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। আজ জলপাইগুড়ি ছাড়াও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (North Bengal likely to receive more rain)।

2. Kolkata Market Price : অগ্নিমূল্য বাজার, ধনদেবীর আরাধনায় পকেটে টান মধ্যবিত্তের

দুর্গাপুজো শেষ মানেই লক্ষ্মীপুজোর তোড়জোর শুরু ৷ কিন্তু বাজারের কী অবস্থা ? মাছ-মাংস-সবজির দাম কি কিছু কমল ? বাজারে যাওয়ার আগে দেখে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) ৷

3. SSC Recruitment Scam: জন্মদিনে জেলে কী করলেন পার্থ ?

পুজোর পর জন্মদিনও একাই কাটল পার্থর । সূত্রের খবর, শেষবার অষ্টমীতে সেলের বাইরে এসেছিলেন। তাছাড়া চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন তাঁর শরীরও খুব একটা ভালো নেই (Partha Chatterjee was arrested in recruitment scam ) ।

4. Jalpaiguri Immersion Accident: প্রাণের তোয়াক্কা না করে জলে ঝাঁপ, 10টি জীবন বাঁচান মানিক

দশমীর রাতে জলপাইগুড়ির মাল নদিতে হঠাৎই আসা হড়পা বান প্রাণ কেড়েছে 8 জনের ৷ সেইসময়ে মাল নদীতে ঠাকুর বিসর্জন দেখতে গিয়েছিলেন তেশিমলা গ্রামের যুবক মহম্মদ মানিক(Manik Save 10 life) ৷ কিন্তু হঠাৎ আসা হড়পা বান সব ওলট-পালট করে দেয় ৷ চোখের সামনে একাধিক মানুষকে ভেসে যেতে দেখেন ৷ এরপর আর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি ৷ নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েন উদ্ধারের কাজে ৷

5. Investment Plans: অতিরিক্ত রিটার্নের আশায় ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করলে বিপদ বাড়তে পারে

ব্যাঙ্ক না হয়েও এই সমস্ত সংস্থা বিভিন্ন সময় 14 থেকে 15 শতাংশ পর্যন্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় । এই পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া কার্যত অসম্ভব । অতএব এখানে টাকা রাখলে তা নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থেকে যায় (Investors may loose there money) ।

6. IND vs SA: ব্যর্থ সঞ্জু-শ্রেয়সের লড়াই, লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন না লক্ষ্মণের ছেলেরা

কাজেই এল না শ্রেয়স আইয়ার, সঞ্জু স্যামসনের দাঁতচাপা লড়াই (South Africa beat India) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে 9 রানে হারল 'মেন ইন ব্লু' ৷

7. Suvendu Slams Mamata: মানুষ নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছিল মমতার সরকার, মালবাজারের দুর্ঘটনায় রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে ইতিমধ্যেই টুইট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)। বৃহস্পতির সন্ধেয় সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য সরকারকে (WB Government) এই দুর্ঘটনার জন্য ফের কাঠগড়ায় তুলে বিরুদ্ধে ফের বিঁধলেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর কথায়, মাল নদীতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা পূর্ব পরিকল্পিত।

8. Lionel Messi: কাতার বিশ্বকাপই শেষ, জানিয়ে দিলেন লিও

2026 মার্কিন মুলুকে অনুষ্ঠিত হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপে (2026 Football WC) অংশগ্রহণের জন্য শরীর সায় দেবে না আর (Lionel Messi confirms Qatar will be his last World Cup) ৷ তাই কাতার বিশ্বকাপই শেষ ৷ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন লিওনেল মেসি ৷

9. BJP Durga Puja: তিন বছরেই হাল ছাড়ল পদ্মশিবির, উমার আরাধনায় আর নেই বিজেপি

এই বছর পুজো করা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন তাবড় বিজেপি নেতারা । শেষমুহূর্তে পুজোর কয়েকদিন আগে জরুরি বৈঠকে বসে বিজেপির কালচারাল সেল । বিসর্জনের পরেই জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী বছর থেকে আর পুজো করবে না বঙ্গের পদ্মশিবির ৷ এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে (BJP will not organize Durga Puja) ।

10. Indian-Origin Student Killed: যুক্তরাষ্ট্রে খুন ভারতীয় বংশোদ্ভূত পড়ুয়া, আটক কোরিয়ান রুমমেট

বিশ্ববিদ্যালয়েরই পশ্চিম প্রান্তে ছাত্রাবাসের অডিটোরিয়াম থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করা হয় (Indian-origin student killed in US) ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত ভারতীয় পড়ুয়ার কোরিয়ান রুমমেটকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে (Roommate of the victim held) ৷