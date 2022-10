হায়দ্রাবাদ, 7 অক্টোবর: একটা সময় পর্যন্ত বিনিয়োগ বলতে সকলেরই প্রথম পছন্দ ছিল ফিস্কড ডিপোজিট (Fixed Deposit ) । কিন্তু এখন বিনিয়োগের নতুন নতুন পথ খুলে গিয়েছে আমাদের সামনে । বিনিয়োগের ধারণাই কার্যত বদলে দিয়েছে কয়েকটি সংস্থা (Non Banking Financial Companies) । সঞ্চিত অর্থ যেন নষ্ট না হয় তার জন্য ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখা নিরাপদ বলেই মনে করেন অনেকে । তবে সেক্ষেত্রে রিটার্ন পাওয়া অর্থের পরিমাণ খুব বেশি হওয়ার সম্ভবনা থাকে না । আর ঠিক এখানেই অতিরিক্ত রিটার্ন পাওয়ার আশায় বিভিন্ন সংস্থার দিকে ঝুঁকছেন বহু বিনিয়োগকারী (Investors may loose there money) ।

আরবিআই (Reserve Bank of India) অনুমোদিত বিভিন্ন সংস্থা এফডির বিকল্প হিসেবে বেশ কয়েকটি বিনিয়োগ প্ল্যান নিয়ে হাজির হয়েছে । ব্যাঙ্ক না হয়েও এই সমস্ত সংস্থা বিভিন্ন সময় 14 থেকে 15 শতাংশ পর্যন্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় । আমরা সকলেই জানি এই পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া কার্যত অসম্ভব । অতএব এখানে টাকা রাখলে তা নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থেকে যায় ।

আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে কোনও কারণে এই ধরনের সংস্থা বন্ধ হয়ে গেলে পুরো টাকাটাই নষ্ট হবে । ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে বিপরীত পরিস্থিতিতে যেমন টাকা ফিরে পাওয়ার সামান্য হলেও সম্ভবনা থাকে, এখানে সেটা নেই একেবারেই । তাছাড়া ব্যাঙ্কে বিনিয়োগ করলে তথ্য জানা থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত বিষয় সুবিধা পাওয়া যায় । কোনও বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে ব্যাঙ্কের কর্মীদের থেকে তা জেনে নেওয়া যায় । কিন্তু এই ধরনের সংস্থার ক্ষেত্রে বিষয়টি অতটা সহজ নাও হতে পারে ।