1. CU-NBU PG Admission: এক উপাচার্য গ্রেফতার, অপসারিত অন্যজন, দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ঘিরে অনিশ্চয়তা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী আদালতের নির্দেশে উপাচার্য পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন ৷ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আপাতত সিবিআই হেফাজতে ৷ তাই স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ুয়াদের ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা (PG Admission in Calcutta University and North Bengal University) ৷

2. Bengal BJP Durga Puja : ছক ভাঙা পুজো, রাজ্য বিজেপির উমার পুজো আরেক উমার হাতে

রাজ্যের গেরুয়া শিবিরের দুর্গাপুজো হবে সল্টলেকে ৷ এ বছর উমার আরাধনা করবেন মহিলা পুরোহিত ৷ পুজো ঘিরে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত গেরুয়া শিবিরের (BJP Bengal Durga Puja) ৷

3. Durga Puja 2022: একডালিয়া আছে সুব্রত নেই, 50 বছরের সভাপতিকে ছাড়া কেমন চলছে পুজো প্রস্তুতি ?

দক্ষিণ কলকাতার পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম একাডালিয়া এভারগ্রিন ৷ বরাবরই সাবেকিয়ানায় বিশ্বাসী একডালিয়ার মণ্ডপ প্রতি বছরই দেশের কোনও এক মন্দিরের আদলে তৈরি হয় ৷ এবছর 80তম বর্ষে পা দিচ্ছে এই পুজো(Durga Puja 2022)৷ কোন মন্দির দেখা যাবে এবার একডালিয়ায় ?

4. West Bengal Weather Update: বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে রাজ্যে বর্ষা বিদায়ের ইঙ্গিত

শুরু হয়ে গিয়েছে পুজো উদ্বোধন ৷ এরইমধ্যে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় বৃষ্টি চলছে এখনও ৷ তবে চিন্তার কিছু নেই, এই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি বর্ষারানিকে বাই বাই বলার ৷ এমনই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস(West Bengal Weather Update) ৷

5. Kolkata Market Price: পুজোর আগে কী বলছে বাজারদর ? জেনে নিন সব তথ্য়

পুজোর আগে বাজারে সবজি থেকে শুরু করে মাছ, মাংস থেকে মাছের দাম কেমন জেনে নিন একনজরে (Kolkata Market Price)।

6. Minor Physically Assaulted: পুজোর মরশুমে শিয়ালদায় নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা, গ্রেফতার তিন

ভালো লজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নাবালিকাকে গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থার গুরুতর অভিযোগ উঠল তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নারকেলডাঙ্গা থানায় এলাকার উত্তর রোডে। ঘটনায় তোতলা আজাদ ওরফে মহম্মদ আজাদ, মহম্মদ শরিফ এবং মহম্মদ জাফরকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে নারকেলডাঙ্গা থানার পুলিশ (Three accused arrested)।

7. FD Block Durga Puja: সল্টলেকে পুজো উদ্বোধনে গিয়ে ভ্যাটের গন্ধে নাকে হাত মমতার

এদিন বেশ কয়েক জায়গায় পুজো মণ্ডপ, টালা ব্রিজ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দিব্যি খোশমেজাজেই ছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷ তাল কাটল সল্টলেকে ঢুকে ৷ এফডি ব্লকে পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ গাড়ি থেকে নামার সময়েই নাকে এল দুর্গন্ধ ৷

8. Ration Card: বাতিল 62 লক্ষেরও বেশি রেশন কার্ড, বিধানসভায় ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীর জন্য ’পুজো স্পেশাল’ রেশন প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন ৷ তারমধ্যেই রাজ্যে বাতিল হয়ে গেল 62 লাখের বেশি রেশন কার্ড (62 Lakhs Ration Card Rejected) ৷

9. Double XL Teaser Releases: সামনে এল হুমা, সোনাক্ষীর নতুন ছবি 'ডাবল এক্স এল'-এর টিজার

সামনে এল হুমা কুরেশি এবং সোনাক্ষী সিনহা নতুন ছবি 'ডাবল এক্স এল'-এর টিজার ৷ বডি শেমিং তথা রোগা-মোটা ইত্যাদি নিয়ে প্রচলিত স্টিরিওটাইপগুলিকে হাসির ছলে আক্রমণ করেছে এই ছবি ৷ টিজারটি মাত্র 30 সেকেন্ডের (Sonakshi Huma question body weight stereotypes) ৷

10. Maja Ma Trailer Out: মুক্তি পেল 'মজামা'-র ট্রেলার, ফের মন কাড়লেন ডান্স ডিভা মাধুরী

ওটিটি-তে আসছে মাধুরীর নতুন কাজ (Madhuri Dixit Starrer Maja Ma) ৷ ছবির নাম 'মজামা'(Maja Ma trailer is out now) ৷ বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার ৷