কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজো উদ্বোধন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে পুলিশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা চলছে লালবাজারের তরফে। ঠিক সেই সময় শহরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে (Minor Physically Assaulted at Sealdah area just before puja) ৷ ভালো লজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নাবালিকাকে গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থার গুরুতর অভিযোগ উঠল তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নারকেলডাঙ্গা থানায় এলাকার উত্তর রোডে। ঘটনায় তোতলা আজাদ ওরফে মহম্মদ আজাদ, মহম্মদ শরিফ এবং মহম্মদ জাফরকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে নারকেলডাঙ্গা থানার পুলিশ (Three accused arrested)।

উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে আসা ওই নাবালিকে এদিন শিয়ালদা স্টেশনে নেমে লজ খুঁজছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। অভিযোগ, সেই সময় ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি দোকানে খাবার কিনতে গেলে অভিযুক্ত মহম্মদ শরিফ প্রথমে ওই নাবালিকাকে একটি ভালো দোকানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। পরে অভিযুক্তদের চাপে তাঁর সঙ্গীকে লজের ঠিকানায় চলে আসতে বলে ওই নাবালিকা ৷ কিন্তু শিয়ালদা স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে অভিযুক্তদের দেওয়া ঠিকানায় যুবক পৌঁছলে দেখতে পায় নাবালিকাকে কার্যত জোর করে স্কুটিতে বসিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে অভিযুক্তরা।

আরও পড়ুন: আবার উন্নাও ! মাত্র 11 বছরের ধর্ষিতা পুত্র সন্তানের জন্ম দিল

এরপর স্থানীয় মানুষজন, শিয়ালদা স্টেশনের আসা-যাওয়া যাত্রীদের ঘটনাটি জানায় সে। খবর যায় নারকেলডাঙ্গা থানায় ৷ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে এসে প্রথম অভিযুক্তকে একটি নির্জন জায়গা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ডানকুনি এবং বর্ধমান এলাকা থেকে বাকি দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।