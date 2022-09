1. National Mourning : রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্মরণে লালকেল্লায় অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা

আজ দেশজুড়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে (one day national mourning) ৷ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে 11 সেপ্টেম্বর রবিবার জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ 8 সেপ্টেম্বর 96 বছর বয়সে প্রয়াত হন ব্রিটেনের রানি (Demise of Her Majesty the Queen Elizabeth II) ৷

2. Abhishek Banerjee : ইডির বাধা ! ব্যাঙ্কক যাওয়া হল না অভিষেকের শ্যালিকার

তিনি ব্যাঙ্কক যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন ৷ হঠাৎ তাঁকে আটক করে অভিবাসন দফতরের আধিকারিকেরা ৷ মেনকা গম্ভীর সম্পর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরার বোন (ED interrogates Sister of Rujira Banerjee) ৷

3. Alok Rajoria: ব্যারাকপুর নতুন পুলিশ কমিশনার হলেন অলোক রাজোরিয়া

ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার হলেন অলোক রাজোরিয়া (Alok Rajoria) ৷ বর্তমান কমিশনার অজয় ঠাকুরকে বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজি পদে বদলি করা হয়েছে ৷

4. Santiniketan Chhatimtala: বৃষ্টিতে ভাঙল শাল গাছ, তছনছ বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী ছাতিমতলা !

শান্তিনিকেতন হারাল তার ঐতিহ্যবাহী ছাতিমতলা ৷ শনিবার দফায় দফায় বৃষ্টির জেরে গাছ ভেঙে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই ছাতিমতলা (Santiniketan Chhatimtala demolished) ৷

5. West Bengal Weather Update: বৃষ্টি দেবে নিম্নচাপ, ধাক্কা পুজোর প্রস্তুতিতে

পুজো আসতে আর মাত্র 20 দিন বাকি ৷ আর পুজোর আগে রবিবার মানেই তো কেনা কাটার দিন ৷ নিম্নচাপের বষ্টিতে তা ভন্ডুল হতে চলেছে (West Bengal Weather Update) ৷ আগামী 4 দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর ৷

6. Money Recovered in ED Raid: গার্ডেনরিচে অনলাইন গেমিংয়ে প্রতারণা কাণ্ডে ইডি হানা, উদ্ধার প্রায় সাড়ে 17 কোটি টাকা

কলকাতায় তিন এলাকায় ইডি’র তল্লাশি (ED Raid at Three Places in Kolkata) ৷ আর সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার হল নগদ টাকা (Money Recovered in ED Raid) ৷ গার্ডেনরিচে পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে খাটের নিচে ট্রাঙ্কে বান্ডিল বান্ডিল টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ অন লাইন গেমিংয়ে প্রতারণার অভিযোগে এই তল্লাশি বলে ইডি সূত্রে খবর ৷

7. Kolkata Market Price: উৎসবের মরশুমে বাড়ছে দাম, মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

8. Mahua Moitra: স্বমহিমায় মহুয়া, এবার 'কর্তব্য' নিয়ে বিজেপি'কে খোঁচা তৃণমূল সাংসদের

দিল্লির রাজপথ এখন কর্তব্যপথ ৷ বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (TMC MP Mahua Moitra) ৷ তাঁর আক্রমণের নিশানায় রাজ্যে বিজেপির নয়া পর্যবেক্ষক (TMC MP Mahua Moitra keeps new Kartavya jibes) ৷

9. Actor Rob Dey's Puja Plan: প্রি ও পোস্ট পুজোতে জমিয়ে মজা নিতে চান অভিনেতা রব

পুজোর (Durga Puja 2022) আর বেশিদিন বাকি নেই। তাই পুজোর কেনাকাটার ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। অন্যান্যদের মতো পুজো শপিং-এ মেতে উঠেছেন সেলেবরাও ৷ এই মুহূর্তে শ্যুটিংয়ের ব্যস্ততা নেই অভিনেতা রব দে-এর (Actor Rob Dey)।

10. Durand Cup 2022: রয় কৃষ্ণের গোলে ডুরান্ডের শেষচারে পৌঁছল বেঙ্গালুরু এফসি

রাখে কৃষ্ণ মারে কে! বাংলা প্রবাদটি রাখে বেঙ্গালুরু এফসি-র (Bengaluru FC) জার্সিতেও বজায় রেখেছেন রয় কৃষ্ণ। এটিকে মোহনবাগান ফিজিয়ান স্ট্রাইকারকে চলতি বছরে রাখেনি। সবুজ-মেরুন জার্সি ছেড়ে নীল জার্সি পড়লেও রয় কৃষ্ণ কিন্তু তাঁর গোল করার অভ্যাস ভুলে যাননি (Bengaluru FC Beats by Odisha FC) ।