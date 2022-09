কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: ব্যাঙ্কক যাওয়া হল না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের ৷ জানা গিয়েছে শনিবার রাতে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন ৷ সেখান থেকে ব্যাংককে রওনা দেওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতির আত্মীয়ের ৷ বিমান ছাড়ার কথা ছিল রাত 9.08 মিনিট ৷ সময়ের আগেই তিনি বিমানবন্দরে পৌঁছন ৷ সেখানে আসা মাত্র অভিবাসন দফতর থেকে রুজিরার বোন মেনকার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় । তাঁকে বিমানে উঠতে বারণ করেন আধিকারিকরা । জানানো হয়, তিনি বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না ৷ এরপরে দফতর ইডি আধিকারিকদের বিষয়টি জানানো হয় ৷ পরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা বিমানবন্দরে এসে মেনকার সঙ্গে কথা বলেন ৷ শেষমেশ বিমানবন্দর থেকে ফিরে যান মেনকা (In Law of Abhishek Banerjee detained at Kolkata airport over Coal smuggling Case) ৷

