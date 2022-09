নয়াদিল্লি, 11 সেপ্টেম্বর: সকাল থেকে দিল্লির লালকেল্লায় অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা ৷ রবিবার রাষ্ট্রীয় শোক দিবস ৷ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে রবিবার, 11 সেপ্টেম্বর দিনটি জাতীয় শোক দিবস (one day state mourning) হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 8 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের রানি স্কটল্যান্ডের বালমোরাল প্রাসাদে (Balmoral Castle in Scotland) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ তাঁর মৃত্যুর পর রাজপরিবারের নিয়মানুযায়ী রাজা হয়েছেন প্রথম পুত্র চার্লস ৷ শনিবার তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজা তৃতীয় চার্লস হয়েছেন ৷

রানি প্রয়াত হওয়ার পরদিনই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র একটি টুইটে জানান, "গ্রেট ব্রিটেনের ইউকে এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের হার ম্যাজেস্টি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ মারা (Queen Elizabeth II) গিয়েছেন ৷ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 11 সেপ্টেম্বর দেশে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে ৷" এছাড়া দেশের বিদেশমন্ত্রকের (Ministry of Home Affairs) পক্ষ থেকেও একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷

বিবৃতিতে মোদি সরকার জানিয়েছে, গ্রেট ব্রিটেনের ইউকে এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের হার ম্যাজেস্টি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ (Her Majesty the Queen Elizabeth II, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 8 সেপ্টেম্বর, 2022 মারা গিয়েছেন ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ভারত সরকার 11 সেপ্টেম্বর জাতীয় শোক দিবস পালনের কথা ঘোষণা করছে ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (​President of India Smt. Droupadi Murmu), উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় (Vice President of India Shri Jagdeep Dhankhar) এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister of India Shri Narendra Modi) তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন ৷

তাই আজ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্মরণে লাল কেল্লা, রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত (National flags fly at half-mast) রাখা হয়েছে ৷ 70 বছর রাজত্ব করেছে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ, যা ব্রিটেনের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ৷ 19 সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় সকাল 11টায় লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে (Westminster Abbey in London) রানির শেষকৃত্য হবে বলে শনিবার জানিয়েছে বাকিংহ্যাম প্যালেস (Buckingham Palace) ৷

