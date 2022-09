1. Tapan Kandu Murder: তপন কান্দু খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার ভাড়াটে শুটার

পুরুলিয়ার (Purulia) ঝালদার (Jhalda) কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Tapan Kandu) খুনের ঘটনায় ঝাড়খণ্ডের জাবির আনসারি নামে এক যুবককে গ্রেফতার করল সিবিআই (Hired Shooter Arrested by CBI) ৷

2. App Cab Guidelines: কমেনি অ্যাপ ক্যাব সংস্থার দৌরাত্ম্য, বিশ বাঁও জলে এগ্রিগেটার আইনের ভবিষৎ

হলুদ ট্যাক্সির চালকদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকায় ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়েছে অ্যাপ পরিচালিত ক্যাবগুলি। কিন্তু সেই অ্যাপ ক্যাব সংস্থার বিরুদ্ধেও উঠেছে একাধিক অভিযোগ । এমতাবস্থায় যাত্রী ও চালকদের স্বার্থে এগ্রিগেটার আইন লাগুর করার দাবি তুলেছে বিভিন্ন মহল (App Cab Aggregators Guidelines)।

3.West Bengal Weather Update: বানভাসী উত্তর, কপাল খুলতে পারে দক্ষিণবঙ্গেরও

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ তবে কালকের পর থেকে তা কমবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ তারপর দক্ষিণে বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ (West Bengal Weather Update) ৷

4. Asia Cup 2022: হাই-অল্টিটিউড মাস্ক, পাক-যুদ্ধের আগে বিশেষ অনুশীলন কোহলির

রবিবার হাই-ভোল্টেজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের প্রস্তুতিতে এদিন হাই-অল্টিটিউড মাস্কে বিরাট কোহলির (Virat Kohli) অনুশীলনের একটি ছবি ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায় (Virat Kohli training in high-altitude mask ahead of Super Four clash against Pakistan) ৷ বিশ্বের প্রথমসারির দৌড়বিদদের মূলত এই মাস্কে দেখা যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ৷

5. Sourav Ganguly: 16 সেপ্টেম্বর ইডেনে নামছেন না মহারাজ, সৌরভের ঘোষণায় মনখারাপ অনুরাগীদের

আগামী 16 সেপ্টেম্বর বিশ্ব একাদশের বিরুদ্ধে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly decided not to play for Indian XI on 16th September)। পরিবর্তে ওই ম্যাচে ভারতীয় একাদশের নেতৃত্বে বীরেন্দ্র সেহওয়াগ (Virender Sehwag) ৷

6. New Delhi Railway Station: ভবিষ্যতের নয়াদিল্লি রেল স্টেশনের ডিজাইন প্রকাশ রেলমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি রেল স্টেশনের ফিউচারিস্টিক ডিজাইন প্রকাশ করল রেলমন্ত্রক (Futuristic Design of New Delhi Railway Station) ৷ যে অত্যাধুনিক ছবি দেখে মিশ্র প্রভাব দিল্লিবাসীদের ৷

7. NASA Rocket Launch: প্রথমবারের ব্যর্থতা ভুলে মহাকাশে রওনা দিতে প্রস্তুত নাসার প্রথম 'মুন রকেট'

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা (NASA) তাদের প্রথম মানববিহীন পরীক্ষামূলক ক্য়াপসুল (Unmanned Test Capsule) চাঁদে পাঠাতে প্রস্তুত ৷ এর আগে এই বিরাট আকারের 'মহাকাশ উৎক্ষেপণ ব্যবস্থাপনা' (Space Launch System) বা এসএলএস (SLS)-টি সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হয়নি ৷ শনিবার দ্বিতীয় দফায় সেটি উৎক্ষেপণের (NASA Rocket Launch) চেষ্টা করা হবে ৷

8. Sunrisers Hyderabad: টম মুডির অধ্যায় শেষ, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নতুন হেড কোচ লারা'

স্ট্র্যাটেজিক হেড থেকে হেড কোচর ভূমিকায় ব্রায়ান লারা (Brian Lara) ৷ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (Sunrisers Hyderabad) প্রাক্তন এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানকেই হেড কোচ করেছে ৷ টম মুডির (Tom Moody) জায়গায় তাঁকে আগামী আইপিএলে (IPL) হায়দরাবাদ ডাগ আউটে দেখা যাবে ৷

9. Rashmika Mandanna GoodBye: কবে আসছে রশ্মিকা-বিগ বি'র গুডবাই ? জানালেন নায়িকা

'গুডবাই' ছবির হাত ধরে প্রথমবার একসঙ্গে জুটি বেঁধেছেন রশ্মিকা মান্দানা এবং অমিতাভ বচ্চন (Rashmika New Film GoodBye) ৷ এবার সামনে এল এই ছবির মুক্তির তারিখ ৷ আগামী 7 অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি(GoodBye release on 7 October) ৷

10. Mouni in Green Saree: সবুজ শাড়িতে ফের মন কাড়লেন রূপসী মৌনি

টেলি তারকা মৌনি রায় এখন ব্যস্ত রয়েছেন তাঁর আগামী ছবি 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর প্রচার নিয়ে ৷ এই ছবিতে রণালিয়ার বিপরীতে দেখা যাবে মৌনি রায়কেও ৷ দেখে নিন তাঁর সাম্প্রতিক ফটোশ্য়ুটের কিছু ঝলক ৷