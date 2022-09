কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: সমতলে জল আগেই জমেছিল । এবার পাহাড়ে ধস নেমেছে । ফলে লাগাতার বৃষ্টিতে সিকিমের সঙ্গে বঙ্গের যোগাযোগ ভেঙে পড়ার জোগাড় । যে সব পর্যটক পাহাড়ে গিয়েছেন, তাঁরা বিপদে । হাওয়া অফিস ইতিমধ্যে জানিয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা হিমালয় সংলগ্ন হওয়ায় আগামিকাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপর দিকের পাঁচটি জেলার কয়েকটিতে ভারী বৃষ্টি হবে । এমনকী এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে (IMD Kolkata Weather Update partly cloudy sky with rain thundershower very likely to occur) ।

সোমবার, 5 সেপ্টেম্বরের পর থেকে মৌসুমী অক্ষরেখা অবস্থান বদল করবে বলে মনে করা হচ্ছে । তা হলে উত্তরবঙ্গের বৃষ্টিতে রাশ ধরবে । বরং দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে । এমনিতেই ভাদ্রের পচা গরমে জেরবার অবস্থা দক্ষিণের । আর্দ্রতাজনিত গরম এতটাই বেশি যে অস্বস্তি চরমে উঠেছে । আলিপুর আবহাত্তয়া দফতরের পূর্বাভাস চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় গোটা বঙ্গজুড়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । নিম্নচাপেরও পূর্বাভাস রয়েছে । পুজোর (Durga Puja 2022) আগে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস । যার জের কতটা পড়বে, তা এখনই বলা সম্ভব নয় ।

এমনিতে উত্তরবঙ্গের মতো বানভাসী না হলেও পশ্চিমের জেলাগুলোতে বিশেষ করে বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির পরিমাণ বেশ খানিকটা বেড়েছে । কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে বৃষ্টি সেভাবে হয়নি । ফলে দিনভর প্রচণ্ড অস্বস্তিকর গরমের মধ্যে মানুষকে ভুগতে হয়েছে । শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 93 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়নি । রবিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা ৷ কয়েক পশলা বৃষ্টিরও সম্ভবনা আছে । দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে ৷