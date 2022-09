দুবাই, 3 সেপ্টেম্বর: এক সপ্তাহের মধ্যে আবার মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান (India vs Pakistan) ৷ এশিয়া কাপের সুপার ফোরে মহারণের আগে শনিবার বিশেষ অনুশীলনে দেখা গেল বিরাট কোহলিকে (Virat Kohli) ৷ হাইভোল্টেজ ম্যাচের প্রস্তুতিতে এদিন হাই-অল্টিটিউড মাস্কে প্রাক্তন অধিনায়কের অনুশীলনের একটি ছবি ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায় (Virat Kohli training in high-altitude mask ahead of Super Four clash against Pakistan) ৷ বিশ্বের প্রথমসারির দৌড়বিদদের মূলত এই মাস্কে দেখা যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ৷ পাক-মহারণের আগে বিরাটের নয়া অনুশীলন তাহলে কীসের ইঙ্গিত ?

আসলে গত রবিবার বাবর আজমদের বিরুদ্ধে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েও বড় রান গড়তে ব্যর্থ ৷ সেই কোহলিই গত ম্যাচে হংকং'য়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটে 31তম অর্ধশতরান করেছেন ৷ যা গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থেকে দলের সুপার ফোর নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে ৷ তাই রানের আলোয় ফেরা কোহলির থেকে আগামিকালের ম্যাচেও বিরাট প্রত্যাশা অনুরাগীদের ৷ সেই প্রত্য়াশার যথাযথ মর্যাদা দিতেই চলতি এশিয়া কাপে দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে প্রাক্তন অধিনায়কের বিশেষ এই অনুশীলন ৷ এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

এদিকে ভারতের কাছে হারলেও গ্রুপের শেষ ম্যাচে শুক্রবার দুর্বল প্রতিপক্ষ হংকং-কে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে সুপার ফোর নিশ্চিত করেছে বাবর আজম (Babar Azam) অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথমে ব্যাট করে 193 রান তোলার পর নাসিম শাহ, শাদাব খানদের দাপটে মাত্র 38 রানেই অল-আউট হয়ে যায় দক্ষিণ-পূর্বের দেশটি য তাই গ্রুপ পর্বের হতাশা ঝেড়ে ফেলে আগামিকাল রোহিত অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে নয়া উদ্যমে শুরু করতে মরিয়া পাকব্রিগেড ৷ সবমিলিয়ে ফের এক সুপার সানডে-র প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন অনুরাগীরা ৷