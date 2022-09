1. Temple of the Vedic Planetarium: বিশ্বের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির পেতে চলেছে রাজ্য, অপেক্ষা মাত্র বছর দুয়েকের

বিশ্বের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ । মায়াপুরে গড়ে ওঠা বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম 2024 সালেই সাধারণ ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে (Vedic Planetarium is Set to Open in 2024) ।

2. West Bengal Weather Update: বৃষ্টির লাল সতর্কতা উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণে প্রাপ্তি অস্বস্তিকর গরম

শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভবনা । এর ঠিক বিপরীত চিত্র গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে । বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির তেমন সম্ভবনা নেই বলেই জানা গিয়েছে (West Bengal Weather Update)।

3. CMIE Report: অগস্টে এক বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্ব দেখেছে দেশ

সিএমআইই (Centre for Monitoring Indian Economy)-এর তথ্য অনুসারে, দেশের বেকারত্বের হার অগস্টে এক বছরের সর্বোচ্চ 8.3 শতাংশে পৌঁছেছে । কর্মসংস্থান 2 মিলিয়ন কমে 394.6 মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে ।

4. Market Price in Kolkata: বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন সবজি, মাছ ও মাংসের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

5. Abhishek Banerjee : ইডি'র সমনে শুক্রবার নির্ধারিত সময়ের আগেই হাজিরা দিতে পারেন অভিষেক

শুক্রবার নির্ধারিত সময়ের আগেই ইডি দফতরে হাজিরা দিতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ কয়লাপাচার মামলায় তাঁকে তলব করেছে ইডি (ED summons Abhishek Banerjee in coal smuggling case) ৷

6. Kolkata Dugra Puja: ইউনেসকো'র স্বীকৃতির কৃতিত্ব পেতে মরিয়া বিজেপিও, আসরে অমিত-দিলীপ-শুভেন্দু

ইউনেসকো (UNESCO)-এর কাছ থেকে হেরিটেজ (Intangible Cultural Heritage) স্বীকৃতি পেয়েছে কলকাতার দুর্গাপুজো (Kolkata Durga Puja) ৷ এবার সেই স্বীকৃতির কৃতিত্ব মোদি সরকারকে (Modi Government) দিতে আসরে নামলেন বিজেপি নেতারা ৷

7. Ganesh Chaturthi 2022: ভাষা ভেদে বদলে যায় নাম, গণপতি আরাধনার অজানা কথা

পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সর্বত্রই নানান রূপে, নানা পরিচয়ে পূজিত হন সিদ্ধিদাতা গণেশ (History and Culture of Ganesh Festival) ৷ হিন্দু শাস্ত্র মতে, যে কোনও পুজোয় সবার আগে পুজো করা হয় পার্বতী নন্দনকে (Ganesh Chaturthi) ৷

8. Anupam Hazra: সুকান্তর কোনও ব্যক্তিত্ব নেই, তিনি অন্যের হাতের পুতুল ! বেনজির আক্রমণ অনুপমের

বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে (Sukanta Majumdar) বেনজির আক্রমণ দলের জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরার (Anupam Hazra) ৷ সুকান্তকে অন্যের হাতের পুতুল বলে সম্বোধন ! চিন্তন শিবিরের পরই প্রকাশ্য়ে রাজ্য়ের প্রধান বিরোধী দলের অন্দরের কোন্দল ৷

9. Sajal Chatterjee: '1770- এক সংগ্রাম'-এর সাফল্য কামনায় বার্তা পাঠালেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৌত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে বড় পর্দায় আসছে অশ্বিন গঙ্গারাজুর বহু ভাষিক ছবি '1770-এক সংগ্রাম' । এবার এই ছবি নিয়ে মুখ খুললেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র সজল চট্টোপাধ্যায় (Sajal Chatterjee on 1770 Ek Sangram)।

10. Bhuvanbabur Smart Phone: 'ভুবনবাবুর স্মার্টফোন' এ উপলের গানে মিশে গেল দেবাশিস দেবের কার্টুন

'ভুবনবাবুর স্মার্টফোন' ছবিতে শীর্ষ সঙ্গীতের দায়িত্বে রয়েছেন উপল সেনগুপ্ত (New Film Bhuvanbabur Smart Phone)৷ এই একটিই গান রয়েছে গোটা ছবিতে ৷ ছবির সঙ্গে টাইটেল কার্ড অলংকরণেও থাকছে চমক ৷ অলংকরণে কার্টুন দুনিয়ার জনপ্রিয় শিল্পী দেবাশিস দেব । এই ছবির শুভমুক্তি 2 সেপ্টেম্বর (Bhuvanbabur Smart Phone is Coming Soon)।