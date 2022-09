কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: কয়লাপাচার কাণ্ডে শুক্রবার ফের একবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) (ED summons Abhishek Banerjee in coal smuggling case) ৷ সূত্রের খবর, আগামিকাল নির্ধারিত সময়ের আগেই ইডি দফতরে হাজিরা দিতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (Abhishek Banerjee) ৷

বৃহস্পতিবার ইউনেসকোকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুর্গাপুজোর মিছিল হয় কলকাতায় ৷ সকলের নজর ছিল সেইদিকেই ৷ কিন্তু এই উদযাপন পর্ব মিটতেই আবার রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ইডি'র তদন্ত । শুক্রবার ইডি দফতরে অভিষেক হাজিরা দেন কি না, সেই বিষয় নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ গত 30 অগস্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি নোটিশ দেওয়ার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা চলছে বিষয়টি নিয়ে ৷ বিষয়টিকে কেন্দ্রের প্রতিহিংসা বলে দাবি করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশ থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ৷

আরও পড়ুন: অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদে দিল্লি থেকে কলকাতায় তিন আধিকারিক, তৈরি হচ্ছে প্রশ্নমালা

এই অবস্থায় আগামিকাল অভিষেকের হাজিরা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কী প্রতিক্রিয়া দেয় সেদিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের ৷ তবে বড় কিছু না-ঘটলে শুক্রবার সকাল 11টার বদলে সকাল 10টার মধ্যেই ইডি দফতরে পৌঁছে যেতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee to appear in ED Office Kolkata) ৷ অতীতেও দিল্লিতে ডেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ম্যারাথন জেরা করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি । অতীতে অভিষেকের স্ত্রী'কেও দেখা গিয়েছে সন্তান কোলে ইডি'র দফতরে হাজিরা দিতে ৷

সিজিও কমপ্লেক্সে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডির (ED) দিল্লির সদর দফতর থেকে ইতিমধ্যেই তিন সদস্যের একটি দল ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছে ৷ ইডি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই তিন ইডি আধিকারিক সিজিও কমপ্লেক্সে যান ৷ সেখানে কয়লাপাচার কাণ্ডের তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তাঁরা ৷ অভিষেককে কী কী প্রশ্ন করা হবে, সেখানে তা নিয়ে আলোচনা হয় ৷