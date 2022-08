1. Netaji daughter: নেতাজির চিতাভস্ম দেশে ফিরিয়ে আনার সময় হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসে দাবি কন্যার

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চিতাভস্ম দেশে ফিরিয়ে আনার সময় হয়েছে (Anita Bose Pfaff)৷ 76তম স্বাধীনতা দিবসে বিবৃতি দিয়ে এই দাবি জানালেন তাঁর কন্যা অনিতা বসু পাফ (Netaji daughter)৷

2. Anubrata Thanks Mamata জানতাম দিদি পাশে থাকবেন, আইনজীবী মারফত মমতাকে কৃতজ্ঞতা অনুব্রতর

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ তবে তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ সোমবার আইনজীবী মারফত এই নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অনুব্রত ৷ জানিয়েছেন, জানতাম দিদি পাশে থাকবেন ৷

3. Left front Takes Oath সুখী সমৃদ্ধ ভারত গড়ার লক্ষ্যে গান্ধি ভবনের বাইরে শপথ বাক্য পাঠ বামেদের

সোমবার বেলেঘাটার গান্ধি ভবনের বাইরে 76তম স্বাধীনতা দিবস (76th Independence Day) পালন করা হয় বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ৷ সেখানে সুখী সমৃদ্ধ ভারত গড়ার লক্ষ্যে শপথ বাক্য পাঠ করে বামেরা ৷ শপথ বাক্য পাঠ করান বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু (CPIM Leader Biman Bose) ।

4. Mamata at Red Road রেড রোডে আদিবাসী নৃত্যের তালে পা মেলালেন মমতা

রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের হীরকজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে আদিবাসী নৃত্যের সঙ্গে পা মেলাতে দেখা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee dances to the tunes of tribal artist at Red Road) । কোভিড মহামারী কাটিয়ে এবছর প্রথম রেড রোডে সাধারণ দর্শক উপস্থিত ছিলেন । বর্ণাঢ্য নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিন স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন (Independence Day) করে রাজ্য সরকার ।

5. PM Modi স্বাধীনতার শতবর্ষে উন্নত দেশ হবে ভারত, পাঁচ সংকল্প প্রধানমন্ত্রীর

সোমবার লালকেল্লা থেকে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Independence Day Speech of PM Narendra Modi) জানিয়েছেন, স্বাধীনতার 100তম বর্ষপূরণের আগে উন্নত দেশ হিসেবে নিজেকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভারতকে ৷ এবার থেকে বড় সংকল্প নিয়ে এগোবে দেশ ৷ 2047 সালের মধ্যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নপূরণ করতে হবে ৷

6. WB Governor La Ganesan জল্পনার অবসান, স্বাধীনতা দিবসে গান্ধিঘাটে রাজ্যপাল লা গণেশন

76তম স্বাধীনতা দিবসে ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে সরকারি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রে নাম ছিল না রাজ্যপালের । যা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা রাজ্য-রাজনীতিতে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে ৷ যদিও এদিন সকাল হতেই সব জল্পনার অবসান ৷ স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে গান্ধি ঘাটের প্রধান অতিথির চেয়ার আলো করে রইলেন পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল লা গণেশন ৷

7. TMC MLA Controversial Remark স্বাধীনতা উদযাপনে পতাকা উত্তোলন করার কিছু নেই, তৃণমূল বিধায়কের পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব, হর ঘর তিরঙ্গার প্রচারে যখন মুখরিত ভারতবর্ষ ৷ সে সময় তৃণমূল বিধায়কের গলায় অন্য সুর ৷ স্বাধীনতা উদযাপনে পতাকা উত্তোলনের কিছু নেই, জানালেন পটাশপুরের তৃণমূল বিধায়ক (TMC MLA of Patashpur made Controversial Remark on Independence Day) ৷

8. Clash in Malda জাতীয় পতাকা হাতে রাজনৈতিক স্লোগান ঘিরে সংঘর্ষ ইংরেজবাজারে

সোমবার দুপুরে এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে মালদার ইংরেজবাজারের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর এলাকায় । জাতীয় পতাকা হাতে রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়ায় একদল যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত উপপ্রধানের বিরুদ্ধে (clash in Malda English Bazar) ৷

9. Tiger 3 Release Date এক থা টাইগারের দশম বর্ষপূর্তির দিনে টাইগার থ্রির দিনঘোষণা ভাইজানের

ভক্তদের বড় সুখবর দিলেন বলিউডের ভাইজান ৷ স্বাধীনতা দিবসে তাঁর বহু প্রতিক্ষিত টাইগার সিরিজের সিক্যুয়ালের মুক্তির তারিখ জানালেন অভিনেতা ৷ ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে আগামী বছর 21 এপ্রিল (Salman Khan Tiger 3 Release Date)।

10. Parambrata New Film স্বাধীনতা দিবসে আলিপুর বোমা মামলা নিয়ে ছবির বানানোর খবর দিলেন পরমব্রত

স্বাধীনতা দিবসে ভক্তদের বড় সুখবর দিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর নতুন ছবি বারুদ ও আদালতের টিজার এদিন পোস্ট করলেন এই অভিনেতা তথা পরিচালক ৷ ঐতিহাসিক আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা এবং সেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভূমিকা তুলে ধরা হবে এই ছবিতে (Upcoming Bengali Film Directed by Parambrata Chatterjee)৷