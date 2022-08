1. PM Modi in Rajghat স্বাধীনতা দিবসের সকালে রাজঘাটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

আজ দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস পূর্ণ হল ৷ সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লিতে রাজঘাটে গেলেন ৷ জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন তিনি (PM Modi pay homage to Mahatma Gandhi in Rajghat on 76 Independence Day) ৷

2. Mamata Banerjee বিরোধীদের সেটিং তত্ত্ব নিয়ে পালটা তোপ মমতার

এসএসসি দুর্নীতি অভিযোগে ইডি-র হাতে গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তার ক'দিন পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে যান ৷ পরপর এই দুই ঘটনায় আক্রমণ হেনেছিল বিরোধী শিবির (Mamata Banerjee Attacks Opposition Camp) ৷

3. West Bengal Weather Update শক্তি বাড়িয়েছে নিম্নচাপ, স্বাধীনতা দিবসেও বৃষ্টি

নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টি হবে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দুই 24 পরগনা, দুই বর্ধমান, হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় । কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে (West Bengal Weather Update) ।

4. 75 Years of Independence স্বাধীন ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং সুপ্রিম রায়

সংবিধান অনুযায়ীই দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে যাচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ৷ একঝলকে দেখে নিন স্বাধীনতার পর থেকে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া কিছু ঐতিহাসিক রায় এবং গুরুত্বপূর্ণ আইন (Best Verdict and Laws of India that came into existence) ।

5. Independence Day Celebration at Gandhi Ghat গান্ধিঘাটের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত নন খোদ রাজ্যপাল, তুঙ্গে বিতর্ক

75তম স্বাধীনতা দিবসে ব্যারাকপুর গান্ধি ঘাটে সরকারি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রে নাম নেই রাজ্যপালের । কারণ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা (Governor is not among the invitees in the Gandhi Ghat Independence day Programme ) ।

6. 75 Years of Independence দেশ বদলে দিয়েছিল যে সব সিদ্ধান্ত, স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তীতে ফিরে দেখা একনজরে

কোনও দেশের সরকার ভালো হবে না খারাপ, তা নির্ভর করে সরকারের গৃহিত সিদ্ধান্তের উপর ৷ গত 75 বছরে এরকমই নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Nation building in last 75 years) ৷ একনজরে ফিরে দেখা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷

7. 75 Years of Independence পিরপাঞ্জালে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন ভারতীয় সেনার

স্বাধীনতার 75তম বর্ষ উদযাপনে দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব (75 Years of Independence) ৷ সেই উপলক্ষ্যে প্রাধানমন্ত্রীর উৎসাহে পালিত হচ্ছে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি ৷ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জম্মু-কাশ্মীরের পিরপাঞ্জালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ পালন করল ভারতীয় সেনা ৷

8. 75 Years of Independence জলের নীচে জাতীয় পতাকা হাতে ভারতীয় সেনা, দেখুন ভিডিয়ো

রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস ৷ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে দেশের দিকে দিকে পালিত হচ্ছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ৷ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তির অনন্য নজির দেখা গেল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ৷ স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তীতে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর সেনা জলের নীচে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন (Celebration at Peak as India Coast Guard Hoists the National Flag Underwater) ৷ জলের নীচে পতাকা হাতে নিয়ে স্যালুট জানাচ্ছেন ওই সেনা ৷

9. Etv Bharat Horoscope for 15th August কেমন কাটবে স্বাধীনতা দিবস, জানুন রাশিফলে

প্রতিটি নতুন দিন নতুন পাঠ শেখায় ৷ আগের দিনের ভুল শুধরে নিয়ে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ দেয় ৷ এই সুযোগ ও সাফল্য নির্ভর করে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের উপর ৷ কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 15th August) ৷

10. Byomkesh Hotyamancha রাখি ও স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহে ব্যোমকেশ পাড়ি দেবে বিদেশে

রাখি ও স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহে ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ (Byomkesh Hotyamancha) পাড়ি দেবে বিদেশে ৷ এই সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাবে HOYTS ক্যারোজেল, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, ব্ল্যাক টাউন, নিউ সাউথ ওয়েলস, কানাডা প্রদেশ, আরব, আমেরিকায় ।