গুয়াহাটি,3 ফেব্রুয়ারি: বাল্য বিবাহ রুখতে বড় পদক্ষেপ করল অসম সরকার। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় 50 জন স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই খবর জানিয়ে টুইটারে একটি তালিকা পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (CM Himanta Biswa Sarma said his govt is likely to take more action)। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, অসম সরকার বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে বব্ধপরিকর। অসম পুলিশের কাছে এই সংক্রান্ত 4 হাজার 404টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে । আগামিদিনে আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে । আশা করি সকলে পুলিশের কাছে সাহায্য করবেন ।

