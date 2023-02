গুরুগ্রাম,2 ফেব্রুয়ারি: গোপন ছবি ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে হোটেলে ডেকে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ গুরুগ্রামে। সূত্রের খবর, শুধু তাই নয় নাবলিকার ছবিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে যুবক । পাশাপাশি নাবালিকার মায়ের মোবাইলেও ছবি পাঠিয়েছে সে। স্থানীয় মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। অভিযুক্তর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ (Raids are being conducted to nab the accused) ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত নিজেও ছাত্র । বাড়ি উত্তরপ্রদেশের কোনও এক জায়গায় । তার সঙ্গে একাদশ শ্রেণির এই নাবালিকার ইনস্টাগ্রামে আলাপ হয় । এরা দুজনে ভিডিয়ো কলে কথা বলত । পাশাপাশি অশালীন মেসেজ থেকে শুরু করে ওই ধরনের নানা কিছুর আদানপ্রদান হত বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবার পুলিশকে জানিয়েছে, সম্প্রতি সেই সব ছবি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেয় যুবক। শুধু তাই নয়, ছবি ফাঁস করার হুমকি দিয়ে সপ্তাহ দুয়েসক আগেও একবার হোটেলে ডেকে পাঠায় । এরপর বুধবার আবারও একই ঘটনা ঘটে । অভিযোগ, গুরুগ্রামের একটি হোটেলে ডেকে নির্যাতিতাকে ধর্ষণ করেছে যুবক । এরপর তার ছবি মায়ের মোবাইলের পাঠানোর পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও পোস্ট করে দিয়েছে । মোবাইলে মেয়ের এমন ছবি পেয়ে ঘটনার কথা জানতে চান মা । এরপরই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে ।

স্থানীয় মহিলা থানায় অভিযোগ জানায় পরিবার। পকসো থেকে শুরু করে নানা ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে । স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক পুনম সিং সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন,অভিযুক্ত নিজেও একজন ছাত্র । তার সন্ধান পেতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে। পাশপাশি সামাজিক মাধ্যমে করা তার পোস্টগুলিকেও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । কখনও ফেসবুক কখনও আবার ইনস্টাগ্রামে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে বিপদে পড়া খুব নতুন কোনও ঘটনা নয় এখন । পাশাপাশি এই ধরনের সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে প্রায় নিয়মিত । এবার ইনস্টাগ্রামে পরিচয়ের সুবাদে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ।

