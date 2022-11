থানে, 27 নভেম্বর: রামদেবকে ক্ষমা চাইতে হবে । এই দাবিতে সরব হলেন মহিলারা ৷ মহারাষ্ট্রের থানেতে একটি অনুষ্ঠানে বাবা রামদেব মহিলাদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেন । তাতে নারীদের সম্মানহানি হয়েছে বলে দাবি অনেকের ৷ যোগাগুরু রামদেবের সেই মন্তব্যের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রের রাজ্য মহিলা কমিশনের দফতরে অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ মহিলা কমিশন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছেন এবং এর বিরোধিতা করে ৷ দিল্লির মহিলা কমিশনও রামদেবের মন্তব্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে চলেছে ৷

দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান স্বাতী মালিওয়াল (Swati Maliwal of the Delhi Commission for Women) টুইট করেন, "মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীজির স্ত্রীর সামনে স্বামী রামদেব মহিলাদের নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা অমর্যাদার এবং নিন্দনীয় ৷ এতে সব মহিলারাই মানসিকভাবে ব্যথিত হয়েছেন ৷ বাবা রামদেবজির দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত" ৷

মহারাষ্ট্রের মহিলা কমিশনও টুইট করে বলেছে, "আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি ৷ বাবা রামদেব কমিশনের দফতরে আসুন এবং তাঁর বিবৃতি খুলে বলুন ৷" একটি যোগা ক্যাম্পে বাবা রামদেব বলেন, "মহিলাদের শাড়িতে, সালওয়ারে সুন্দর লাগে ৷ এমনকী আমার চোখে তাঁরা কিছু না পরে থাকলেও সুন্দর ৷" বাবা রামদেবকে দু'দিনের মধ্যে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ জাতীয় মহিলা কংগ্রেসও একে ধিক্কার জানিয়ে বিবৃতি দায়ের করেছে এবং প্রতিবাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, ওই অনুষ্ঠানে বাবা রামদেব ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের স্ত্রী অমৃতা ফড়ণবীশ, একনাথ শিন্ডে শিবিরের শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে ৷ তাঁদের সামনেই মহিলাদের নিয়ে এমন বেফাঁস কথা বলেন যোগাগুরু রামদেব ৷