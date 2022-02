লখনউ, 10 ফেব্রুয়ারি: গ্রেফতার হওয়ার চার মাস পর জামিন পেলেন লখিমপুর খেরি হিংসা মামলায় (Lakhimpur Kheri violence case) মূল অভিযুক্ত আশিস মিশ্র ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির পুত্রের (son of union minister ajay mishra) জামিন মঞ্জুর করেছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ (Ashish Misra gets bail in Lakhimpur Kheri violence case) ৷ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটের প্রথম পর্বের দিনই জামিন মিলল মন্ত্রী-পুত্রের ৷

3 অক্টোবর লখিমপুর খেরিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে আশিস মিশ্রের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় 4 জন কৃষক মারা যান (UP Farmers' Killing)৷ এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷ তাতে একজন সাংবাদিক-সহ আরও 3 জন মারা যান ৷ সে দিন মোট 8 জন প্রাণ হারিয়েছিলেন ৷ ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল যে চার্জশিট জমা দিয়েছিল, তাতে নাম ছিল আশিস মিশ্রের ৷

