লখনউ, 3 জানুয়ারি : লখিমপুর খেরির ঘটনা নিয়ে স্থানীয় আদালতে 5000 পাতার চার্জশিট (Chargesheet on Lakhimpur Kheri) জমা দিল বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ ঘটনার মূল অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে (Chargesheet Against Minister's Son) আশিস মিশ্রর নাম ৷

বিশেষ সূত্রে খবর, হিংসা চলাকালীন আশিস মিশ্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বলে তারা জানতে পেরেছে, চার্জশিটে এটাই জানিয়েছে পুলিশ ৷ চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে আশিসের এক আত্মীয়ের নামও ৷

5000 পাতার চার্জশিট (up farmers killing 5000 page chargesheet against ministers son others) একটি তালা বন্ধ বিরাট ট্রাঙ্কে লখিমপুর শহরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ সরকার পক্ষের শীর্ষ আইনজীবী এসপি যাদব জানিয়েছেন, "হ্যাঁ, চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে ৷" চার্জশিটে বীরেন্দ্র শুক্লা নামে আরও একজনের নাম যুক্ত করা হয়েছে ৷ মোট 14 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশিটে ৷

উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরির ঘটনাকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র (Lakhimpur Kheri incident was well planned) বলে আগেই দাবি করেছিল বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আশিস মিশ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে বিচারককে জানিয়েছিল সিট (SIT on Lakhimpur Kheri) ৷ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রের ছেলে-সহ অভিযুক্ত 13 জনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ আনার আবেদন জানিয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা (Lakhimpur Kheri incident update) ৷

3 অক্টোবর লখিমপুর খেরিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে আশিস মিশ্রের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় 4 জন কৃষক মারা যান (UP Farmers' Killing)৷ এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷ তাতে একজন সাংবাদিক-সহ আরও 3 জন মারা যান ৷ সে দিন মোট 8 জন প্রাণ হারিয়েছিলেন ৷ এখনও পর্যন্ত লখিমপুর খেরির ঘটনায় আশিস-সহ 13 জনকে গ্রেফতার করেছে সিট ৷ তাদের লখিমপুর খেরি জেলা সংশোধনাগারে রাখা হয়েছে ৷

