লখিমপুর খেরি (উত্তরপ্রদেশে), 14 ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরির ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র (Lakhimpur Kheri incident was well planned) ৷ দাবি বিশেষ তদন্তকারী দলের ৷ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আশিস মিশ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে বিচারককে জানিয়েছে সিট (SIT on Lakhimpur Kheri) ৷ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রের ছেলে-সহ অভিযুক্ত 13 জনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ আনার আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা (Lakhimpur Kheri incident update) ৷

(বিস্তারিত আসছে)