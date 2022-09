বারামুল্লা, 10 সেপ্টেম্বর: নাশকতার পরিকল্পনা ভেস্তে দিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ৷ শুক্রবার লস্কর-ই-তইবার 'ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার' (over ground worker, OGW) মডিউল ধরে ফেলল পুলিশ ৷ সোপোর এলাকা থেকে দু'জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, সোপোর থানা এলাকার গৌসিয়াবাদ চৌক চিনকিপোরায় সেনাবাহিনী এবং সিআরপিএফ যৌথ ভাবে একটি নাকা চেকিং চালাচ্ছে (Police busted over ground worker (OGW) module of Lashkar-e-Taiba (LeT)) ৷

সেই সময় দু'জন ব্যক্তির গতিবিধি দেখে নিরাপত্তাকর্মীদের সন্দেহ হয় ৷ তারা দাঙ্গেরপোরা থেকে চিনকিপোরা যাচ্ছিল ৷ তাদের থামতে বলা হলেও ওই দু'জন পালানোর চেষ্টা করে ৷ এরপরই নিরাপত্তাবাহিনী তাদের গ্রেফতার করে ৷

তাদের কাছ থেকে দু'টি গ্রেনেড পেয়ে পুলিশ ৷ দু'জন- বান্দিপোরার বাসিন্দা শাকির আকবর গোজরি (Shakir Akber Gojree, a resident of Bandipora) এবং বারামুল্লার বাসিন্দা মহসিন ওয়ানি (Mohsin Wani) ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, তারা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার 'ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার' (over ground workers (OGWs) of proscribed organization LeT) ৷ কী ভাবে নিরাপত্তাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ চালান যায়, তার সুযোগ খুঁজছিল দু'জন ৷

সোপোর থানায় সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ তদন্তের সময় ধৃত দু'জন অন্য ওজিডব্লিউদের নাম জানায় ৷ এতে চিনে পিস্তল, একটি পিস্তল ম্যাগাজিন, সাতটি লাইভ পিস্তল রাউন্ড, 25 রাউন্ড একে 47 এবং বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করে পুলিশ ৷