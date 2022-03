নয়াদিল্লি, 22 মার্চ : মাইক্রোওয়েভের মধ্যে মিলল দু'মাসের কন্যা শিশুকে ৷ এমনই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ দিল্লির চিরাগ দিল্লি এলাকায় ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে (Two month old infant body found in a microwave oven in Chirag Dilli South Delhi) ৷

অতিরিক্ত ডিসিপি বেনিতা মেরি জেকার (Additional DCP South Delhi Benita Mary Jaiker) ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মধ্যে কীভাবে শিশুটিকে রাখা হল ? কে রেখেছিল ? শিশুটির মৃত্যুর কারণ কী ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে আগাগোড়া ভালো করে তদন্ত করা প্রয়োজন ৷ এই মুহূর্তে আমরা স্থানীয়দের কথায় ভরসা করছি ৷" কিন্তু শিশুটির বাবা-মা এবং আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তবেই সত্য সামনে আসবে, জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক ৷

চিরাগ দিল্লিতে শিশু কন্যাটির নিখোঁজের খবর পায় মালব্য নগর পুলিশ স্টেশন (Malviya Nagar Police Station) ৷ শিশুটির খোঁজে থানা থেকে এলাকায় পুলিশ পাঠানো হয় ৷ অতিরিক্ত ডিসিপি বলেন, "এরই মধ্যে আমি খবর পেলাম শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এবং তাকে মদন মোহন মালব্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷" হাসপাতাল থেকে তিনি জানতে পারেন শিশুটি মারা গিয়েছে ৷

এরপর ডিসিপি চিরাগ দিল্লিতে শিশুটির বাড়িতে যান এবং সেখানে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন ৷ প্রতিবেশীরা জানান, বাড়ির দ্বিতীয় তলায় একটি ঘরে মাইক্রোওয়েভের মধ্যে থেকে বাচ্চাটির হদিশ মেলে ৷