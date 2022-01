আরামবাগ, 18 জানুয়ারি : শৌচালয়ের ভিতর থেকে উদ্ধার হল পাঁচ বছরের এক শিশুর মৃতদেহ (five Years old boy dead body found inside public toilet) ৷ মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে হুগলির আরামবাগের কালীপুর এলাকায় (Unnatural Death Case at Arambag) ৷ পরিবারের দাবি, শেখ ফায়েজ আলি নামে ওই শিশুকে খুন করা হয়েছে (family raised murder allegation) ৷

আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ আপাতত তারা শিশুর ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় ৷ এদিকে মৃত শিশুর বাবা শেখ মহব্বত আলি এলাকায় তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত ৷ তাঁর পরিবারে এমন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যান আরামবাগ পৌরসভার প্রশাসক স্বপন নন্দী ৷

পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার বাড়ির সামনেই খেলছিল ফায়েজ ৷ তারপর হঠাৎ সেখান থেকে উধাও হয়ে যায় সে ৷ বেশ কিছুক্ষণ দেখতে না পেয়ে ফায়েজের খোঁজ শুরু করে পরিবার ৷ খুঁজতে খুঁজতে বাড়ি থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে ফায়েজের দেহ উদ্ধার হয় ৷ সেখানে সকলের জন্য তৈরি হওয়া একটি শৌচালয়ের মধ্যে ওই মৃতদেহ পড়েছিল বলে অভিযোগ ৷ মৃতের বাবা শেখ মহব্বত আলির দাবি, খুন করা হয়েছে ফায়েজকে ৷

শৌচালয়ে উদ্ধার শিশুর মৃতদেহ, খুনের অভিযোগ পরিবারের

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় হইচই পড়ে যায় ৷ সকলের প্রশ্ন, কীভাবে মৃত্যু হল ওই শিশুর ? তাকে কি সত্যিই খুন করা হয়েছে ? পুলিশও এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷ তবে এখনই পুলিশ এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ ৷

ওই পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের কোনও বিবাদ ছিল কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ যেহেতু মৃতের বাবা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাই এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷

