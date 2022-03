নয়াদিল্লি, 9 মার্চ : দেশে ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ (Present Covid Situation in India) ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 4 হাজার 575 জন ৷ আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 3 হাজার 993 জন (India reports 4575 new COVID cases in last 24 hours) ৷

সংক্রমণের পাশাপাশি সামান্য বেড়েছে মৃতের সংখ্যা ৷ গত 24 ঘণ্টায় 145 জন মারা গিয়েছেন ৷ আগের দিন যে সংখ্যাটা ছিল 108 জন ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত 5 কোটি 15 লাখ 355 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে ৷ কমেছে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৷ বর্তমানে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা (Active cases) 46 হাজার 962 জন আগের দিন যা ছিল 49 হাজার 948 জন ৷

গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 7 হাজার 416 জন ৷ আগের দিন সুস্থ হয়েছিলেন 8 হাজার 55 জন ৷ সুস্থতার হার 98.69 শতাংশ ৷ দেশে সুস্থ হয়ে ওঠা করোনা রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 24 লাখ 13 হাজার 566 জন ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে 179 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ (Covid-19 Vaccination) দেওয়া হয়েছে ৷

