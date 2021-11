নয়াদিল্লি, 30 নভেম্বর: সংসদকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ রাজ্যসভা থেকে 12জন বিরোধী সাংসদকে (suspension of 12 MPs) বরখাস্ত করার পর এটাই প্রতিক্রিয়া শীর্ষ কংগ্রেস নেতা কপিল সিবালের (Kapil Sibal on suspension of 12 MPs)৷ শীতকালীন অধিবেশনের (Winter session of parliament) প্রথম দিনটাকে সংসদের ইতিহাসে কালো দিন (black day in the history of Parliament) বলে আখ্যা দিলেন তিনি ৷

সোমবার শীতকালীন অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে 12 জন সাংসদকে (Twelve Rajya Sabha MPs Suspended ) ৷ বাদল অধিবেশনে সংসদের ভিতরে বিক্ষোভ দেখানোর কারণে 12 জন সাংসদকে বরখাস্ত করার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং ৷ বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে গণ্ডগোলের ঘটনার নিন্দা করে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুকে চিঠি লিখেছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী (Union Minister of Parliamentary Affairs ) প্রহ্লাদ যোশি (Pralhad Joshi)৷ তারই জেরে শীতকালীন অধিবেশন থেকে বরখাস্ত করা হয় বিরোধী দলের 12 জন সাংসদকে ৷

এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দলগুলি ৷ কংগ্রেস নেতা কপিল সিবাল বলেন, "সংসদের ইতিহাসে এটা একটা কালো দিন ৷ সরকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ৷ তারা এই প্রতিষ্ঠানকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে চাইছে ৷"

তাঁর কথায়, "সরকার এটা জানে যে, এই ভাবে কোনও শুনানি হওয়া বা ব্যাখ্যা শোনার আগেই সাংসদদের বরখাস্ত করা হলে বিরোধীরা চুপ করে থাকবে না, বয়কট বা এ রকম কোনও পদক্ষেপ করবে ৷ তখন সরকার বিরোধীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলবে বিরোধীরা সংসদ চালাতে দিচ্ছে না ৷ আসলে সরকারই সংসদ চলতে দিতে চায় না ৷ এটাই সত্যি ৷"

সরকারই সংসদকে অচল করে রেখেছে বলে দাবি করে সিবাল বলেছেন, "সংসদকে ছাড়া তারা যে যে কাজ করে নিতে চায় সেগুলিই তারা করতে চাইছে ৷ তারা কোনও আলোচনা ছাড়াই একটা আইন (কৃষি আইন) পাশ করিয়ে নিল এবং কোনও আলোচনা ছাড়াই আইনটি প্রত্যাহার হল ৷" তাঁর প্রশ্ন, "সরকার যদি নিজেদের মতো করেই সবকিছু করতে চায় তাহলে আর সংসদ বা বিরোধীদের কী প্রয়োজন ?"

বরখাস্ত হওয়া সাংসদদের তালিকায় রয়েছেন তৃণমূলের দোলা সেন ও শান্তা ছেত্রী, সিপিএমের এলামারাম করিম, সিপিআই-এর বিনয় বিশ্বম, কংগ্রেসের ফুলো দেবী নেতাম, ছায়া ভার্মা, রিপুন বরা, রাজামণি প্যাটেল, সৈয়দ হুসেন ও অখিলেশ সিং এবং শিবসেনার প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী ও অনিল দেশাই ৷

