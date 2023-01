নয়াদিল্লি, 2 জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নোটবন্দির সিদ্ধান্তে কোনও আইন ভাঙা হয়নি (SC says Demonetization Action taken by Centre is valid) । এদিন পুরনো 1000 টাকা এবং 500 টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলাগুলি হয়েছিল, তার রায়ে একথা জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Demonetization Verdict by Supreme Court) ।

প্রসঙ্গত, 2016 সালের 8 নভেম্বর রাত 8টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে পুরনো 1000 টাকা এবং 500 টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী । তারপর থেকেই জাতীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এই নোটবন্দি । বিরোধীরা লাগাতার এ নিয়ে আক্রমণ করে এলেও এবার এই প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে স্বস্তিতে মোদি সরকার ।

আরও পড়ুন: নোটবন্দির 6 বছর পর নগদ লেনদেন নয়া রেকর্ড !

এর আগে, 7 ডিসেম্বরের শুনানিতে বিমুদ্রাকরণ নিয়ে রায়দান স্থগিত রেখেছিল দেশের শীর্ষ আদালত । নোট বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় নথির রেকর্ড পেশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংককেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (Supreme Court)৷

এদিন বিচারপতি এসএ নাজিরের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমানি, রিজার্ভ ব্যাংকের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত এবং পি চিদম্বরম ও শ্যাম দিভান-সহ আবেদনকারীদের আইনজীবীদের সওয়াল জবাব শোনে ৷ ওই বেঞ্চে এসএ নাজির ছাড়াও ছিলেন বিচারপতি বিআর গাভাই, এএস বোপান্না, ভি রামাসুব্রহ্মণিয়ান এবং বিভি নাগারথনা (SC reserves judgement on Demonetisation)৷ বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি বিভি নাগারথনা এই মামলায় দু’টি পৃথক রায় দিয়েছিলেন বলেও জল্পনা ছড়িয়েছিল ।

আরও পড়ুন: মুম্বইকরের 1.6 লাখের বাতিল নোট বদলে দিতে রিজার্ভ ব্যাংককে নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রসঙ্গত, এই মামলাতেই আগে শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপটি একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল বলে আদালত এ বিষয়ে 'হাত গুটিয়ে' বসে থাকতে পারে না ৷ সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত সবসময় পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে ৷ আরবিআইয়ের পক্ষে শীর্ষ আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত বলেছিলেন যে, বিমুদ্রাকরণের ফলে 'সাময়িক যে কষ্ট' হয়েছিল, তা 'জাতি গঠন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'। এক আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী চিদাম্বরম আদালতকে বলেছিলেন যে, সিদ্ধান্তটি 'খুবই ত্রুটিপূর্ণ' ছিল ।