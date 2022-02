মুম্বই, 25 ফেব্রুয়ারি: বিমুদ্রাকরণের (Demonetized notes exchanged) 6 বছর কেটে যাওয়ার পর এক ব্যক্তির কাছে থাকা 1.6 লাখ টাকার পুরনো নোট বদলে দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিল বম্বে হাইকোর্ট (Bombay HC directs Reserve Bank to allow petitioner to exchange demonetized notes) ৷ মঙ্গলবার এই রায় দেন বিচারপতি গৌতম প্যাটেল ও মাধব জামদার ৷

মুম্বইয়ের ডোম্বিভাল এলাকার বাসিন্দা কিশোর সোহোনি একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন ৷ 2016 সালের মার্চ মাসে একটি প্রতারণা মামলায় (money laundering case) অভিযোগকারী ছিলেন সোহোনি ৷ সেই মামলায় অভিযুক্তকে স্থানীয় থানায় 1.6 লাখ টাকা জমা রাখতে বলেছিলেন কল্যাণ কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট ৷ এরপর সে বছরই 8 নভেম্বর বিমুদ্রাকরণের ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পুরনো বাতিল নোট বদলে নেওয়ার জন্য ডেডলাইন রাখা হয় 2016 সালের 31 ডিসেম্বর ৷ সেই সময়ের আগে যাতে অভিযুক্তের জমা রাখা টাকা বদলে নিতে পারেন, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন সোহোনি ৷ তবে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে সেই টাকা তোলার অনুমতি দেন 2017 সালের 20 মার্চ ৷

আরও পড়ুন: old 500 notes : পুরোনো 500 টাকার নোট উদ্ধার দুর্গাপুরে

সোহোনি তাঁর পিটিশনে (Bombay HC directs RBI to allow petitioner to exchange demonetized notes) বলেছেন, এরপর পর তাঁর টাকার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল না ৷ তাই থানায় রাখা টাকা আর তুলতে যাননি তিনি ৷ তারপরই 2020 সালে এল কোভিড 19 ও লকডাউন ৷ যখন তিনি অবশেষে 2020 সালের অক্টোবরে সেই টাকা সংগ্রহ করার জন্য থানায় গেলেন, তখন তাঁকে দেওয়া হয় বাতিল 1000 টাকার নোটের বান্ডিল ৷ সোহোনি আক্ষেপ করে বলেছেন, "ওগুলো এখন মহাত্মা গান্ধির ছবি ছাড়া আর কিছুই নয় ৷" নগদ অর্থ যেহেতু পুলিশের কাছেই রয়েছে, তাই তা সুরক্ষিতই রয়েছে বলে ভেবেছিলেন তিনি ৷ সোহনির আবেদন মঞ্জুর করে সেই বাতিল নোট বদলে দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট ৷

আরও পড়ুন: 2000 নোটের চাহিদা কম, 2019-20 ছাপানো হয়নি একটিও