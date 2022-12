মোরবি,12 ডিসেম্বর: প্রথমে দু'দুবার গ্রেফতারি আর এবার মানহানির মামলা । বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর মোরবি সেতু পরিদর্শনে যাওয়া নিয়ে টুইট করে নয়া অস্বস্তিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখুপাত্র সাকেত গোখালে (National spoke person of TMC Saket Gokhale) । তাঁর এবং দক্ষ প্যাটেলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন মোরবির জেলাশাসক । অভিযোগ, সেতু ভেঙে পড়ার প্রধানমন্ত্রীর মোরবি পরিদর্শনের খরচ নিয়ে যে দাবি করা হয়েছে তাতে প্রশাসনের মানহানি হয়েছে । আর তাই সাকেত এবং দক্ষর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন (The DM of Morbi filed Defamation case against Saket Gokhale) ।

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে মোরবিতে শতাব্দী প্রাচীন সেতু ভেঙে পড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয় (Morbi bridge tragedy claimed many lives) । সে সময় গুজরাতেই প্রচার করছিলেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পবিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন । প্রশাসনের তরফে তড়িঘড়ি সব ধরনরে ব্যবস্থাও করা হয়। এই পরিদর্শন নিয়ে তরজা। একটি আরটিআই আবেদনের উল্লেখ করে দাবি ওঠে প্রধানমন্ত্রীকে ওখানে নিয়ে যেতে খরচ হয়েছে 30 কোটি টাকা । গুজরাত প্রশাসন স্পষ্টই জানিয়ে দেয় এমন দাবি সঠিক নয় । পাশাপাশি পিআইবিও খোঁজ-খবর করে জানায় এমন দাবির কোনও বাস্তবতা নেই । এ নিয়েই গ্রেফতার হন সাকেত । তৃণমূলের তরফে প্রতিবাদ করা হয় । পরে জামিনও পান মুখপাত্র । কিন্তু অব্যবহিত পরেই অন্য মামলায় গ্রেফতার হন সাকেত । পরে অবশ্য সেই মমতাতেও জামিন পেয়েছেন তিনি । এবার তাঁর নামে দায়ের হল মানহানির মামলা ।

গ্রেফতারির পর দলকে পাশে পেয়েছেন সাকেত । প্রথমে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক'ও ব্রায়েনই টুইট করে সাকেতের গ্রেফতারির খবর দেন । এরপর গত মঙ্গলবার আজমেঢ়ে গিয়ে সাকেতের গ্রেফতারি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "সোমবার মধ্যরাতে জয়পুর থেকে সাকেতকে ধরে নিয়ে গিয়েছে গুজরাত পুলিশ ৷ উনি কোনও ভুল করেননি ৷ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে টুইট করার জন্য তাঁকে ধরে আমাদাবাদে নিয়ে গিয়েছে গুজরাত পুলিশ ৷ আমার বিরুদ্ধেও তো অনেক টুইট হয় ৷ মোরবি ব্রিজের দুর্ঘটনা নিয়ে টুইট করার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এটা দুঃখজনক ৷ প্রতিহিংসামূলক আচরণ ৷" পাশাপাশি গোটা ঘটনার খোঁজ নিতে কয়েকজন সাংসদের এক প্রতিনিধি দলকে গুজরাতেও পাঠান মমতা ।