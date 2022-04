হায়দরাবাদ, 15 এপ্রিল : বিচারব্যবস্থায় শূন্যপদ পূরণের কাজ শুরু করা হয়েছে ৷ শুক্রবার এই কথা জানালেন দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা (Chief Justice of India N V Ramana) ৷ এদিন তিনি হাজির হয়েছিলেন তেলঙ্গানায় ৷ সেখানে তিনি দু’দিনের তেলঙ্গানা জুডিশিয়াল অফিসার্স কনফারেন্সের (Telangana State Judicial Officers Conference) উদ্বোধন করেন ৷ সেই অনুষ্ঠানেই এই কথা বলেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি (CJIs Remarks on Judicial Vacancies and Infrastructure) ৷

তিনি সেখানে বিচারপতি ও বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্যদের সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন ৷ একই সঙ্গে জানান, দেশের বিচারব্যবস্থার পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ তাঁর কথায়, বিচার তখনই সহজ হবে, যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে আদালত ও আদালতের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উপলব্ধ করা যাবে ৷

তিনি চান যে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট থেকে নিম্ন আদালতগুলি বিচারপতি-বিচারকদের একটিও পদ যেন শূন্য না থাকে ৷ তিনি জানিয়েছেন, সেই কারণেই তেলঙ্গানায় 24 থেকে 42টি শূন্যপদে বিচারক নিয়োগের ফাইলে তিনি দ্রুত অনুমোদন দিয়েছেন ৷

অন্যদিকে বিচারব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত আধিকারিকদের তিনি আরও বেশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ কোনও রকম ভয় ছাড়াই তাঁদের কাজ করতে বলেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি ৷ সকলকে তিনি শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য়েরও খেয়াল রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন ৷ তিনি তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao) প্রশংসাও করেছেন ৷

এদিনের অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ভি রামাসুব্রহ্মণ্যম, তেলঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা, অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র, তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-সহ অন্য বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন ৷

