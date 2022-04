নয়াদিল্লি 13 এপ্রিল : 1971 সালের পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে একটি মামলার শুনানিতে রাজি হল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court agrees to hear a plea on repatriation of 1971 War Prisoners by Pakistan) ৷ ওই মামলাটি করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক আধিকারিকের স্ত্রী ৷ তিনি ওই যুদ্ধে তাঁর স্বামী ও অন্য সেনা আধিকারিক, যাঁরা পাকিস্তানের হাতে যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যার্পণ নিয়ে এই মামলা করেছেন ৷

মামলাকারীর নাম জসবীর কৌর ৷ তাঁর দাবি, তাঁর স্বামী মেজর কনওয়ালজিৎ কৌর একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানের হাতে বন্দি হয়েছিলেন ৷ বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও সূর্য কান্তের বেঞ্চ এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিস পাঠিয়েছে (Supreme Court issued notice to the Centre on this Case) ৷ তিন সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়েছে ৷

ওই মহিলা তাঁর আবেদনে জানিয়েছেন যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় সমাধানের জন্য ভারত সরকারের ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে (International Court of Justice) আবেদন করুক ৷ মামলাকারীর দাবি, জেনেভা কনভেনশন (Geneva Convention) অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে যেমন আচরণ করা উচিত, তা লঙ্ঘন করে পাকিস্তান অত্যাচার করেছিল ভারতীয় বন্দিদের উপর ৷

এছাড়াও মামলাকারীর তরফে এই নিয়ে আরও একাধিক দাবি আদালতে জানানো হয়েছে ৷ মামলাকারীর তরফে আইনজীবী ছিলেন নমিত স্যাক্সেনা ৷ তিনি আদালতে দাবি করেন, 50 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও একাত্তরের যুদ্ধের (1971 India Pakistan War) বন্দিদের জন্য ভারত সরকার খুব সামান্যই পদক্ষেপ করেছে ৷

ওই আবেদনে জানানো হয়েছে যে একাত্তরের যুদ্ধে 54 জন যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন ৷ ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু তাঁদের ফেরানো হয়নি ৷ এছাড়া কারগিল যুদ্ধের সময় শহিদ হওয়া সৌরভ কালিয়া ও আরও পাঁচজন জওয়ানের শহিদ হওয়া নিয়ে যে মামলা চলছে, তাও উল্লেখ করা হয় ৷

আরও পড়ুন : LeT militants arrested: কাশ্মীরে গ্রেফতার 3 লস্কর জঙ্গি, উদ্ধার অস্ত্র-বিস্ফোরক