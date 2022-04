শ্রীনগর, 12 এপ্রিল: জম্মু ও কাশ্মীর (Jammu and Kashmir news) পুলিশের হাতে ধরা পড়ল লস্কর-ই-তৈবার তিন জঙ্গি (LeT militants arrested)৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারামুলার সোপোর থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের ৷ পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর ছিল তাদের কাছে ৷ তারপরই ওয়াডুরা বালার সুনওয়ানি সেতুর কাছে থাকা চেকপয়েন্টে অভিযান চালায় পুলিশ, সেনাবাহিনীর আরআর জওয়ান ও সিআরপিএফ (LeT militants in Kashmir)৷ পুলিশের কথায়, "তল্লাশি চালানোর সময় যৌথবাহিনী ওয়াডুরা বালা থেকে আসা তিন ব্যক্তিকে আটক করেছে ৷ নাকা চেকিং দেখে পালানোর চেষ্টা করছিল তারা ৷ তবে তাদের ধরে ফেলে বাহিনী ৷"

ধৃতদের পরিচয় জানিয়ে পুলিশ বলেছে যে তাদের নাম, তুফালি মজিদ মীর, ওয়াইস আহমেদ মীর ও শাবির আহমেদ ওয়াগে ৷ প্রথম দুজন ব্রাথকালান ও তৃতীয় জন ওয়ারপোরার বাসিন্দা ৷ ধৃত লস্কর জঙ্গিদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে ৷ পাওয়া গিয়েছে তিনটি পিস্তল, তিনটি পিস্তল ম্যাগাজিন, 22 রাউন্ড কার্তুজ, একটি গ্রেনেড ও নগদ 79,800 টাকা ৷

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের পর দেখা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিরা লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি ৷ তারা নিরাপত্তা বাহিনী ও সাধারণ মানুষের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর সুযোগ খুঁজছিল ৷ পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ৷

