অবন্তীপোরা, 6 এপ্রিল: জম্মু ও কাশ্মীরে ফের এনকাউন্টার ৷ অবন্তীপোরায় তীব্র গুলিবিনিময়ে এক জঙ্গিকে খতম করল বাহিনী (unidentified militant was killed in an encounter )৷ মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ এনকাউন্টার এখনও চলছে (Tral area of Jammu and Kashmir)৷

এনকাউন্টারের খবর নিশ্চিত করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ (Militant killed during encounter)৷ তারা টুইটে জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাহিনী জানতে পারে যে দক্ষিণ কাশ্মীরের অবন্তীপোরার ত্রালের (Awantipora Tral) আরিগাম গ্রামে লুকিয়ে আছে একদল জঙ্গি ৷ এরপর বুধবার ভোররাতে ওই এলাকায় হানা দেন নিরাপত্তা রক্ষীরা ৷ বাহিনী কাছে এগিয়ে আসায় তাদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে জঙ্গিরা ৷ পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাহিনীও ৷ দু পক্ষের মধ্যে তীব্র গুলিবিনিময়ে প্রাণ যায় এক অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গির ৷

ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এনকাউন্টার চলছে বলে খবর মিলেছে ৷ ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশও ৷

গত সোমবার মাইসুমা এলাকায় জঙ্গি হামলায় এক সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হন ৷ আহত হন অপরজন ৷ মাইসুমা এলাকায় সিআরপিএফ কর্মীদের উপর আচমকা গুলি ছুড়তে শুরু করে জঙ্গিরা ৷ গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন 2 জন জওয়ান ৷ পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও ৷