নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর : কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের আত্মহত্যার খবর মাঝেমধ্যেই শিরোনামে চলে আসে ৷ এবার এই ধরনের ঘটনা ঠেকাতে তৎপর হল কেন্দ্রীয় সরকার (centre formed taskforce to prevent suicides by capf jawans) ৷ তাদের তরফে তৈরি করা হল একটি টাস্কফোর্স ৷ যে টাস্কফোর্সের নেতৃত্ব দেবেন সিআরপিএফ-এর ডিজি কুলদীপ সিং (taskforce is headed by CRPF DG Kuldeep Singh) ৷ এছাড়া থাকবেন বিএসএফ, আইটিবিপি, সিআইএসএফ, এসএসবি ও অসম রাইফেলসের বিশেষ অথবা অতিরিক্ত পদমর্যাদার ডিজিরা ৷

সরকারি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ওই টাস্কফোর্সের তরফে ঝুঁকির বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হবে ৷ জওয়ানদের সুরক্ষিত করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা একেবারে ব্যক্তিগতস্তর পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হবে ৷ এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা করা হবে ৷ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হবে ৷ ভবিষ্যতেও আর কী কী ঝুঁকির বিষয় থাকতে পারে, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে ৷

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ছ’বছরে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী বা কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর 680 জন জওয়ান আত্মহত্যা করেছেন ৷ দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক চাপ, ছুটি না পাওয়া, বাড়ি ফিরতে না পারার মতো কারণগুলি আত্মহত্যার অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে ৷

এই ধরনের প্রবণতা ঠেকাতে কী কী পরিবর্তন করা যেতে পারে, তার প্রস্তাবও টাস্কফোর্সকে দিতে বলা হয়েছে বলে খবর ৷ জানা গিয়েছে, বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রে কোনও অদলবদল হলে কি এই প্রবণতায় পরিবর্তন আসবে, একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মোবাইল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যায় কি না, তাও খতিয়ে দেখবে ওই টাস্ক ফোর্স ৷ তাছাড়া জওয়ানদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে আর কী কী পদক্ষেপ করা যায়, সেটাও খতিয়ে দেখবে তারা ৷

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক আধিকারিকের দাবি, প্রতিটি মানুষের জীবন খুব মূল্যবান ৷ প্রশিক্ষিত জওয়ানরা দেশের জন্য খুব দামি ৷ তাই এই উদ্যোগ ৷ যাতে এই ধরনের প্রবণতাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায় ৷