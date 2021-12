জাখাউ (কচ্ছ), 1 ডিসেম্বর : আগামী বছর মে মাসের মধ্যে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আরও 10 টি অত্যাধুনিক লাইট হেলিকপ্টার আসবে (icg likely to get 10 new advanced light helicopters by May 2022) ৷ বুধবার উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে ৷ ওই হেলিকপ্টারগুলি তৈরি করছে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড বা হ্যাল (advanced light helicopters procured from the Hindustan Aeronautics Limited) ৷

বেঙ্গালুরুর হ্য়ালকে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের (Aatmanirbhar Bharat Abhiyan) অধীনে 16টি লাইট হেলিকপ্টার তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছিল ৷ তার মধ্যে 6টি ইতিমধ্য়ে উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে চলে এসেছে ৷ বাকিগুলি আগামী মে মাসে চলে আসবে বলে জানানো হল আজ ৷

তাছাড়া জানানো হয়েছে যে 2021 এর মধ্যে উপকূলরক্ষী বাহিনীর (Indian Coast Guard) সঙ্গে একটা অফশোর পেট্রোল ভেহিক্যাল এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন দু’টি ভেসেল যুক্ত করা হবে ৷

এই মুহূর্তে উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে 68টি হেলিকপ্টার রয়েছে ৷ তার মধ্যে যেমন রয়েছে অত্যাধুনিক লাইট হেলিকপ্টার, তেমন রয়েছে ডর্নিয়রও ৷ এছাড়া রয়েছে 158টি জাহাজ ৷