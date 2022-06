.

Flood and landslide in Assam: পুনৰ গোৱালপাৰাত ভূমিস্খলন Published on: 45 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood and landslide in Assam)। ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে পুনৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ চন্দৰীয়াত সংঘটিত হয় ভূমিস্খলন (Land slide in Goalpara) । এই ভূমিস্খলনৰ ফলত 10 টাতকৈ অধিক বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হয় । স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশাসনক খবৰ দিয়াত প্ৰশাসন আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পাহাৰৰ নামনিত বসবাস কৰি থকা লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ বিগত কেবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ (Heavy rain in Assam) ফলত এই ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় । প্ৰশাসনে এই পৰ্যন্ত পাহাৰখনৰ ভূমিস্খলন ৰোধৰ বাবে কোনো ধৰণৰ স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷