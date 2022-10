.

তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ Published on: 3 minutes ago

তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ(Health Minister Keshab Mahanta at Majuli) ৷ বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে(Tejaswita Baruah's death to be probed) ৷ মাজুলীৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ ফুকনৰ নেতৃত্বত এই তদন্ত চলাৰ কথাও সদৰী কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ মাজুলীৰ প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ বুধবাৰে মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়(Garmur District Civil Hospital) ৷ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে অক্সিজেনৰ অভাৱত তেজস্বিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Majuli Tejaswita Baruah Death) ৷ ইয়াৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনত উপস্থিত হৈ এই তদন্ত ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ লগতে গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সকলোবোৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ৷