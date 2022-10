.

ডিব্ৰুগড়ত ইক’ ফ্ৰেণ্ডলী দূৰ্গাপূজা মণ্ডপ : কাচেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিমা Published on: 13 minutes ago

আজি মহা সপ্তমী (Maha Saptami of Durga Puja 2022) ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়তো চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (Durga Puja preparation in Dibrugarh)৷ ডিব্ৰুগড় চহৰত এইবাৰ প্ৰায় শতাধিক পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । তাৰ মাজৰে ৬৫ বছৰত ভৰি দিয়া জিলাখনৰ জালুকপাৰাৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপে চমক সৃষ্টি কৰিছে এইবাৰ ৷ ‘ইক’ ফ্ৰেণ্ডলী’ বিষয়বস্তু হিচাবে লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মণ্ডপটো (Echo friendly Durga Puja pandal in Dibrugarh) । কাচেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিমা । মনকৰিবলগীয়া যে, পূজাখনত কোনোধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই ।