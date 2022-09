.

হাউলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক ব্যৱসায়ী Published on: 9 hours ago

Koo_Logo Versions

বৰপেটাৰ হাউলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক ব্যৱসায়ী (Drugs Peddler arrested with Drugs in Barpeta) ৷ ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো হাউলীৰ কঠলিঝাৰৰ লালচান আলী জানিব পৰা গৈছে । হাউলী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া গোপাল বৰাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মিলন বজাৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কন্টেইনাৰ । ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন 27.36 গ্ৰাম হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে (Drugs seized in Barpeta) ৷ ইফালে স্থানীয়লোকে জনোৱা মতে মিলন বজাৰত ড্ৰাগছখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি গ্ৰাহকৰ সন্ধানত আছিল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো । আনহাতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা এখন ই-ৰিক্সা আৰু এটা মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷