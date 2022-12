.

Dillip Saikia reaction: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলেও কোনো বিধায়কৰ সমষ্টি নোহোৱা নহয় Published on: 1 hours ago

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লেও অসমত বিধানসভাৰ 126 টা আৰু লোকসভাৰ 14 টা সমষ্টিয়ে থাকিব(Assam Legislative Assembly) । সেয়ে কোনো বিধায়ক বা সাংসদৰ সমষ্টি নাইকিয়া হ'ব বুলি কোৱা কথাৰ কোনো ভিত্তি নাই । অসমত এতিয়া 126জন বিধায়ক আৰু 14 জন সাংসদ আছে আৰু ভবিষ্যতেও থাকিব । কেৱল মাথো সমষ্টিৰ ভৌগোলিক পৰিসৰৰ সাল-সলনিহে হ'ব । কমলপুৰত কামিনীকান্ত মালী সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ(MP Dilip Saikia on re-determination of constituency) । চূড়ান্ত খেলখনি অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটী এফ চি বনাম কামৰূপৰ কমলপুৰ ষ্টাৰ ক্লাৱৰ মাজত । খেলখনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত 1-0 গ’লৰ ব্যবধানত গুৱাহাটী এফ চিয়ে ফাইনেলত বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰে(Final match of football tournament in Kamalpur) ।