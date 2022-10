.

Actor Nipon Goswami dies : নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত বিমল বড়া Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাই বৃহস্পতিবাৰে স্বৰ্গগামী হ'ল অসমীয়া ছবি জগতৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বামী (Veteran Actor Nipon Goswami is no more)। প্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক হেৰুৱাই মৰ্মাহত হৈছে অসমবাসী । সাংস্কৃতিক জগতত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই (Bimal Bora condoles death of Nipon Goswami)। বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । টিংখাঙৰ লেঙেৰীত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যু অসমীয়া ছবি জগতৰ লগতে সমাজ জীৱনৰ বাবেও অপূৰণীয় ক্ষতি । তেওঁৰ অৱদানে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক উৎসাহিত কৰি যাব বুলিও আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী ।