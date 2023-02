সাধাৰণতে টনচিল হ'লে আমি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মূখীন হ'বলগীয়া হয় ৷ টনচিল ষ্টোন হৈছে ডিঙিৰ এক গুৰুতৰ সমস্যা যিটোৰ কথা অতি কমেইহে শুনা বা কোৱা হয় । নিয়মিতভাৱে ব্ৰাছ আৰু ফ্লছ কৰা সত্ত্বেও ডিঙিৰ পিছফালে অস্বস্তি, মুখৰ দুৰ্গন্ধ থাকিলেও বা নহ’লেও, ষ্ট্ৰেপ থ্ৰ’ট বা টনচিলাইটিছকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি আপোনাৰ টনচিলত হালধীয়া-বগা দানা দেখা পায়, তেন্তে আপোনাৰ টনচিলত পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ।

টনচিলৰ পাথৰবোৰ প্ৰায়ে শিলগুটিৰ আকাৰৰ হয় যদিও ই ইমানেই সৰু হ’ব পাৰে যে ইয়াক খালী চকুৰে দেখা নাযায়(Is it normal to get tonsil stones)। কিন্তু যদিহে ইহঁতৰ সময়মতে চিকিৎসা কৰা নহয় আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃদ্ধি হৈ থাকে, তেন্তে সম্ভাৱনাময়ভাৱে ইহঁত গলফ বলৰ আকাৰ বা তাতোকৈ ডাঙৰ হ’ব পাৰে । সাধাৰণতে ইহঁত কোমল যদিও কঠিন আৰু দেখাত শেঁতা হালধীয়া বা বগাও হ’ব পাৰে । টনচিল ষ্টোনৰ লক্ষণ কি কি জানো আহক-

টনচিল পাথৰ হোৱাৰ লক্ষণ-

বিষ

কাণৰ বিষ

গিলিবলৈ অসুবিধা

দুৰ্গন্ধ স্থায়ী হৈ থাকে

ডিঙিৰ বিষ যিটো ভাল নহয়

শেঁতা হালধীয়া বা বগা কনজষ্টেড টনচিল

ডিঙিৰ পিছফালৰ বাহিৰৰ অংশত সংবেদন

ডিঙিৰ সংক্ৰমণ যিটো এন্টিবায়টিকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰাটো কঠিন

প্ৰায়ে মানুহে আইনাখন চাবলৈ চেষ্টা কৰে যে তেওঁলোকৰ টনচিলত পাথৰ হৈছে নে নাই(What is the cause of tonsil stones)। কিন্তু টনচিলৰ পাথৰ সদায় খালী চকুৰে দেখা নাযায়(tonsil stones symptoms)। কেতিয়াবা খালী চকুৰে চাব নোৱাৰাকৈ সৰু হয় । যেতিয়া ডিঙিত টনচিল ষ্টোন আৰু টনচিলাইটিছ দুয়োটা থাকে তেতিয়া আপোনাৰ ডিঙিৰ বিষৰ কাৰণ কোনটো হৈছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাটো কঠিন হ’ব পাৰে । টনচিল ষ্টোনৰ কাৰণ আৰু বিপদৰ বিষয়ে জনাওক-

টনচিল ষ্টোনৰ কাৰণ আৰু বিপদ-

কিছুমান মানুহৰ টনচিলৰ পৃষ্ঠভাগ মসৃণ আৰু আন কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অধিক অসমান, "ক্ৰিপ্ট" নামৰ ফাট আৰু পকেট থাকে যিবোৰ খাদ্যৰ কণা, বেক্টেৰিয়া, লালা আৰু অন্যান্য আৱৰ্জনা ৰাখিব পৰাকৈ গভীৰ । খাদ্য, প্লেক, আৰু বহুতো ছালৰ কোষ আৰু মুখৰ আৱৰণৰ দৰে কোষীয় ধ্বংসাৱশেষ সকলো গাঁত আৰু ফাটত জমা হয়, যাৰ ফলত টনচিলত পাথৰ হয়(tonsil stones causes)।

আপোনাৰ টনচিলৰ আকাৰো টনচিলৰ পাথৰৰ আঁৰৰ এটা কাৰক । অধিক "ক্ৰিপ্ট" থকা লোকৰ টনচিলত পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি । কিন্তু এইখিনিতে গুৰুত্ব দিব লাগে যে মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱত টনচিলৰ পাথৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু নিয়মিতভাৱে ডিঙিৰ পিছফালে ব্ৰাছ, ফ্লছিং আৰু গাৰ্গলিং কৰিলে সমস্যাটো প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায়ক হয় ।

এনেদৰে টনচিলৰ ষ্টোনৰ নিৰাময় কৰক

টনচিলৰ পাথৰ সাধাৰণতে ঘৰতে চিকিৎসা কৰিব পাৰি(tonsil stones treatment)। কিছুমান মানুহে এই বস্তুবোৰ বাহিৰলৈ ঠেলি দিবলৈ কপাহী বা আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰাটো পছন্দ কৰে । যদি ই আপোনাক আমনি কৰে কাৰণ ই আপোনাৰ গেগ ৰিফ্লেক্স ট্ৰিগাৰ কৰে, তেন্তে এটা উত্তম বিকল্প হ'ব পাৰে শিলবোৰ ফ্লাছ কৰিবলৈ পানীৰ ফ্লছাৰ ব্যৱহাৰ কৰা । নিয়মিতভাৱে ব্ৰাছ কৰা আৰু ফ্লছ কৰা আদি ভাল দন্ত পৰিষ্কাৰ কৰাৰ অভ্যাস কৰিলে টনচিলত পাথৰ হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি । টনচিলত আৰু মুখত ফ্লাছ কৰিলেও বেক্টেৰিয়া আঁতৰোৱাত সহায়ক হ’ব পাৰে(tonsil stones removal)।

লগতে পঢ়ক: Menstruation Hygiene: ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ভুলতো নকৰিব এইকেইটা কাম