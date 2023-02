ঋতুস্ৰাৱ (পিৰিয়ড) হৈছে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই পাৰ হোৱা এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া । এই সময়ছোৱাত বহু মহিলাই পেটৰ ক্ৰেম্প, পেট ফুলা আৰু ভাগৰুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়(Menstruation Hygiene)। এনে পৰিস্থিতিত ব্যক্তিগত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, যিয়ে এই সময়ত সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । এই সময়ছোৱাত এনে বহুতো অভ্যাস আছে যিবোৰে জানি বা অজানিতে আমাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে(what should we do during periods)। ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে কি কৰিব আৰু কি কৰিব নালাগে জানো আহক-

এনে সময়ত ঋতুস্ৰাৱৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ক

১/ যোনিৰ অংশটো গৰম পানী আৰু পাতল চাবোনেৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে(things not to do during menstruation)। ইয়াৰ ফলত ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত হোৱা বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ আৰু দুৰ্গন্ধ জমা হোৱা ৰোধ কৰাত সহায়ক হ’ব(important things you should avoid during periods)।

২/ আপোনাৰ পিৰিয়ডৰ তেজৰ গোন্ধ বেয়া হয় নেকি ? এনে নহ’লেও নিয়মিতভাৱে (অন্ততঃ প্ৰতি ৪-৮ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে) পেড বা টেম্পন সলনি কৰিব লাগে । ইয়াৰ ফলত সেই ঠাইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত সহায়ক হ’ব আৰু বেক্টেৰিয়া আৰু দুৰ্গন্ধৰ বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব ।

৩/ Natural Fabricৰে তৈয়াৰ হোৱা আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰক ।

৪/ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে আৰু সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে(menstruation myths and facts)। ইয়াৰ ফলত যোনিৰ চাৰিওফালে থকা ছাল আৰু শ্লেষ্মা পৰ্দা সুস্থ কৰি ৰখাত সহায়ক হ’ব ।

৫/ পাৰিলে দৈনিক গা ধুব লাগে । ইয়াৰ ফলত যৌনাংগ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত সহায়ক হ’ব ।

৬/ যৌনাংগ শুকান কৰি ৰাখিব আৰু ঢিলা কাপোৰ পিন্ধিব ।

৭/ নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰক আৰু যোনিৰ সামগ্ৰিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা ভালদৰে বজাই ৰাখক । নিয়মিত ব্যায়ামে শৰীৰক সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু সংক্ৰমণ ৰোধ কৰে ।

৮/ যদি কিবা অস্বস্তি বা অধিক অসুবিধা হয় তেন্তে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ স্বাস্থ্যসেৱা কৰিব লাগে ।

এইবোৰ কথা পৰিহাৰ কৰা উচিত-

১/ যোনি অংশৰ আশে-পাশে সুগন্ধিযুক্ত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰিব । এই সামগ্ৰীসমূহে আপোনাৰ যোনিৰ ভিতৰ অংশৰ PH level বিঘ্নিত কৰি সংক্ৰমণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও সুগন্ধিযুক্ত সামগ্ৰীয়ে বিৰক্তি আৰু এলাৰ্জীৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

২/ বেছি সময় পেড বা টেম্পন ব্যৱহাৰ নকৰিব । বেছি সময় ব্যৱহাৰ কৰিলে বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধি হৈ দুৰ্গন্ধৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

৩/ টাইট ফিটিং পেণ্ট বা চিন্থেটিক আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্ট পিন্ধিব নালাগে । এইবোৰে আৰ্দ্ৰতা আৱদ্ধ কৰি বেক্টেৰিয়াৰ জন্ম দিব পাৰে ।

৪/ পুৰণি বা ম্যাদ উকলি যোৱা পেড বা টেম্পন ব্যৱহাৰ নকৰিব । এই সামগ্ৰীসমূহ সতেজ সামগ্ৰীৰ দৰেই ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে ।

