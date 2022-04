বিহুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ উদ্দেশ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখঙত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মঙলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙালী উৎসৱ ২০২২ (Rangali Utsav 2022 at Tingkhong) ।

মঙলবাৰে মুকলি কৰা হয় গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ (Congress releases GMC election manifesto) । জানো আহক কি কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত ৷

অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰঙালী উৎসৱ(Rangali Utsav 2022 held at Tingkhong) ৰ মঙলবাৰে সামৰণি পৰিব ৷ সোমবাৰে ৰঙালী উৎসৱ 2022 ৰ উদ্বোধন কৰে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই ৷

টিংখাঙত উপস্থিত হ’ল অসমৰ মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰখনৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ মহন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Papon latest news) ৷ অসম পৰ্যটন নিগমে অনুষ্ঠিত কৰা বিশেষ অনুষ্ঠান মুখৰিত হৈ পৰিব দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ সুললিত কণ্ঠত ৷

ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰত ৰ’পৱেৰ কেবল কাৰত আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (Rescue operation of IAF at Deoghar)। এই অভিযানৰ মাজতে আন এক অঘটন ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভাণ্ডাৰা চহৰৰ দশৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা কানহাইয়া কুমাৰে (congress leader Kanhaiya Kumar) পুনৰ আক্ৰমণৰে থকা-সৰকা কৰে কেন্দ্ৰত অধিস্থিত বিজেপি চৰকাৰখনক ৷

দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্তৰ-পূৱৰ নদীসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে । ত্ৰিপুৰাৰ দুখনকৈ নৈৰ সন্দৰ্ভত নতুনকৈ অধ্যয়ন চলাব ব'ৰ্ডে ।

APLA ৰ বিৰুদ্ধে ৰূপাই বেটেলিয়ানৰ অভিযান । অভিযানত আটক APLA (Adivasi People's Liberation Army)ৰ এজন কেডাৰ ।

ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ বিপৰীতে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ ভিৰ ৷ কিয়নো সকলোকে পঢ়িবলৈ লাগে ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত (Tulsibari Bahumukhi Higher Secondary School) ৷

অপৰাধ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় নগাঁও আৰক্ষী (Nagaon police active against crime offenders)। গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্য়াহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । নগাঁও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত পুনৰ জব্দ গৰুভৰ্তি দুখনকৈ ট্ৰাক(Nagaon Police seized two trucks full of cows) ।